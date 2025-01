Pred 125 rokmi sa narodila herečka Hana Meličková

V roku 1916 sa narodil slovenský herec Alojz Kramár. Na archívnej snímke z 29. novembra 1968 Hana Meličková v úlohe Máliky, ženy garbiarskeho majstra Jozefa Strmeňa v podaní Alojza Kramára (vľavo). V Stodolovej dráme " Marína Havranová". Foto: TASR/Magda Borodáčová

Na snímke Hana Meličková Foto: Archív TASR

Martin/Bratislava 27. januára (TASR) - Svojím hereckým majstrovstvom sa natrvalo zapísala do histórie slovenského divadelného, filmového, televízneho a rozhlasového herectva. Hana Meličková patrila k formujúcim osobnostiam slovenského profesionálneho divadla - bola prvou slovenskou profesionálnou, odborne pripravenou herečkou. V Slovenskom národnom divadle (SND) vytvorila takmer dvesto postáv.povedala pre TASR Dagmar Podmaková - vedecká pracovníčka Ústavu divadelnej a filmovej vedy SAV a autorka zborníka o Hane Meličkovej.Od narodenia prvej dámy slovenských dosiek, ktoré znamenajú svet, uplynie v pondelok 27. januára 125 rokov.Hana Meličková sa narodila 27. januára 1900 v Martine do rodiny učiteľa a hudobného skladateľa Jána Melička, ktorý v nej vypestoval lásku k hudbe. Po absolvovaní ľudovej školy navštevovala štátnu meštiansku školu a pokračovala na vyššej obchodnej škole v Martine.Na pražské konzervatórium odišla v roku 1919 pôvodne študovať hru na klavíri, ale popri ňom si tajne zapísala aj hodiny herectva. Vďaka tomu sa stala kvalifikovanou učiteľkou klavírnej hry a diplomovanou profesionálnou herečkou. Po návrate do Martina nastúpila v roku 1923 ako učiteľka v Župnej hudobnej škole, kde pracovala do roku 1926.Jej divadelné začiatky siahajú k Slovenskému spevokolu v Martine, kde začínala ako ochotníčka. Prvú profesionálnu zmluvu podpísala v auguste 1926, necelých päť mesiacov po prvom vystúpení v SND. Na doskách prvej slovenskej divadelnej scény triumfovala ako princezná Salome v rovnomennej hre Oscara Wilda. Členkou Činohry SND bola v rokoch 1926 - 1976 (okrem vojnových rokov 1939 - 1946). Popri rolách v Bratislave hosťovala aj v Prešove či Košiciach.Herecký talent Hany Maličkovej našiel uplatnenie v každom žánri - hrala úlohy tragické i komické. Jej kreácie Ofélie, Lady Macbeth, Herodias, Heddy Gablerovej, Kataríny Kabanovovej či Anny Christie sa dodnes považujú za herecké vrcholy najstaršej histórie slovenského profesionálneho divadla 20. a 30. rokov."Krásna vysoká žena s veľkým hereckým talentom, hudobným vzdelaním, výtvarným cítením s mäkkým, ohybným lahodným hlasom sa od začiatku kariéry odlišovala od patetického prejavu viacerých kolegýň. Rada zobrazovala zložité postavy s tragickým akcentom, no rovnako aj s lyrickým odtieňom, neskôr v nej objavili silný komediálny potenciál. Ako napísal teatrológ Ladislav Čavojský v knihe Prví a prvoradí herci SND ´jej celoživotná herecká tvorba je ako veľkolepá symfónia v štyroch rozložitých vetách - heroíny, beštie, komické charaktery, matky,´" pripomenula pre TASR Dagmar Podmaková.V rozhlase účinkovala Hana Meličková od jeho vzniku v roku 1926, hrala taktiež vo filme a v televízii. Z jej filmografie možno spomenúť snímky Kozie mlieko (1950), Zemianska česť (1957), Jerguš Lapin (1960), Polnočná omša (1962), Ženský zákon (1967), Rok na dedine (1967), Adam Šangala (1972), Piková dáma (1974), Osem žien (1974) či Horali (1975). Účinkovala aj v televíznych seriáloch Príbehy z lepšej spoločnosti (1969), Parížski mohykáni (1971), Straty a nálezy (1975).Jedna zo zakladateľských osobností slovenského profesionálneho divadelníctva, národná umelkyňa Hana Meličková zomrela 7. januára 1978 v Bratislave, iba dvadsať dní pred svojimi 78. narodeninami. Pochovaná je na Národnom cintoríne v Martine.Zdroj:https://www.martin.sk/hana-melickova/d-80954https://snd.sk/predstavenie/16263/hommage-a-hana-melickova/2025-01-29/17-30