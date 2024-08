Pred 125 rokmi slávnostne otvorili Téryho chatu, ikonu Vysokých Tatier

Na snímke Téryho chata v nadmorskej výške 2 015 metrov nad morom v Malej studenej doline vo Vysokých Tatrách Foto: TASR/Oliver Ondráš

Turista kráča popri rázcestníku pri Téryho chate k Priečnemu sedlu v Malej studenej doline vo Vysokých Tatrách Foto: TASR/Oliver Ondráš

Nosič nesie 80-kilogramový náklad na Téryho chatu po chodníku v Malej studenej doline vo Vysokých Tatrách Foto: TASR/Oliver Ondráš

Bratislava 21. augusta (TASR) - Patrí k najväčším symbolom Vysokých Tatier. Sú z nej nádherné výhľady pre fanúšikov vysokohorskej turistiky a poskytuje aj oporný bod pre výstup na Priečne sedlo, z ktorého sa návštevník pomocou reťazí dostane na Zbojnícku chatu. Turista tak prejde z Malej Studenej doliny do Veľkej Studenej doliny.V stredu 21. augusta uplynie 125 rokov odkedy slávnostne otvorili Téryho chatu. Ide o najvyššie položenú celoročne prevádzkovanú chatu na Slovensku. Nachádza sa vo výške 2015 metrov nad morom pri Piatich Spišských plesách. Chatu slávnostne otvorili 21. augusta 1899.Hlavným iniciátorom výstavby chaty bol Edmund Viliam Téry, uhorský lekár-chirurg, horolezec, organizátor a propagátor turistiky, ktorý prežil časť života na Slovensku.Turistická trasa k Téryho chate vedie zo Starého Smokovca cez Hrebienok, Obrovský vodopád a Zamkovského chatu. Náročnejší prístup je zo severu, z Tatranskej Javoriny Javorovou dolinou cez Sedielko prípadne zo Zbojníckej chaty cez Priečne sedlo.Táto trasa bola z bezpečnostných dôvodov donedávna jednosmerná, čiže sa dalo dostať len z Téryho chaty na Zbojnícku. Ide o najnáročnejšiu túru bez vysokohorského vodcu na Slovensku plnú reťazí, ktoré spĺňajú nielen bezpečnostnú funkciu, ale ide aj o pomôcku ako vôbec vyliezť na Priečne sedlo, resp. z neho zliezť.Edmund Téry bol tiež priekopníkom horolezectva. Ako prvý vystúpil v roku 1876 na Prostredný hrot a v roku 1877 na Pyšný štít. S jeho menom sa nespája len pomenovanie legendárnej chaty vo Vysokých Tatrách, ale aj názvy štítov a Sitnianskych brál či výstupových ciest na ne. Široký sutinový žľab spod Sedielka pod Lomnickým štítom do Malej Studenej doliny sa dodnes volá "Téryho kuloár".Lekár a zanietený horolezec venoval veľa pozornosti otázkam horskej vodcovskej služby, zasiahol do polemiky o zmysle horolezectva či o potrebe reorganizácie záchrannej služby vo Vysokých Tatrách.Téryho chatu začali stavať podľa projektu predsedu stavebnej komisie spolku Jozefa Pfinna. Staviteľom objektu bol spišskosobotský architekt Gedeon Majunke, ktorý upravil projekt na vysokohorské podmienky. Výstavba sa začala v júni 1898. Robotníci pracujúci na stavbe dávali Majunkemu do Spišskej Soboty údajne dohovorené znamenia pomocou veľkého zrkadla.V roku 1944 spravovali chatu slovenskí vysokoškoláci - horolezci, ktorí tu ukrývali poľských odbojárov i ruských utečencov zo zajateckých táborov, ktorých potom dopravovali do povstaleckých oblastí Nízkych Tatier. Viaže sa k nej meno tatranského beletristu - chatára Bela Kapolku, ktorého fascinovali osudy vysokohorských nosičov i chatárov. Okrem chatárčenia sa venoval písaniu ich príbehov.V rokoch 1979 až 1982 bola chata zrekonštruovaná. Všetok stavebný materiál na svojich pleciach vyniesli nosiči. Rekordný náklad Laca Kulangu - 151 kg - nebol dodnes prekonaný.V roku 2009 nainštalovali na objekt nový fotovoltaický systém a zrekonštruovali doterajšiu elektroinštaláciu. V tom istom roku na prahu letnej turistickej sezóny sa im podarilo otvoriť nové priestory jedálne, ktorej kapacitu zvýšili na 50 miest.Okolie chaty je ideálne na športové aktivity a trávenie voľného času. Je vhodné na turistiku, prechody cez sedlá, horolezectvo, skialpinizmus, ale aj na oddych a relax pri plesách.Majiteľmi chaty sú Slovenský horolezecký spolok James a Klub slovenských turistov. Prevádzku chaty zabezpečuje počas hlavnej sezóny okrem chatára desať ľudí, po päť na každej smene. Okrem toho sú dennou súčasťou chaty vysokohorskí nosiči, ktorí ju zásobujú všetkým potrebným. Pred letom a pred zimou pomáha pri zásobovaní aj vrtuľník.Hlavná turistická sezóna je v letných mesiacoch. Celoročne otvorená Téryho chata ponúka ubytovanie na lôžkach v spoločných izbách. V prípade plnej obsadenosti lôžok je možnosť núdzového prespania na podlahe.O slovenských vysokohorských chatách hovorí dielo z pera autora Ladislava Khandla s názvom Turistické chaty na starých pohľadniciach. Súbor takmer 170 starých pohľadníc predstavuje chaty a útulne od západu po východ Slovenska. Vyníma sa medzi nimi aj dnes už legendami opradená Téryho chata.Térynka, ako ju turisti zvyknú familiárne nazývať, postavená ešte koncom 19. storočia, patrí v súčasnosti medzi najnavštevovanejšie vysokohorské chaty. Denne tu počas leta prichádzajú stovky turistov, najviac je ich zo Slovenska, Česka, Poľska, Maďarska, Nemecka, ale záujem o ňu majú aj hostia z exotickejších krajín sveta.