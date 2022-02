Pred 140 rokmi sa narodil J. J. Thurzo, prvý slovenský námorný kapitán

Detva/Bratislava 21. februára (TASR) - Na rôznych lodiach brázdil svetové moria a oceány. Július Juraj Thurzo bol prvým slovenským námorným kapitánom, ktorý sa výrazne zaslúžil o rozvoj riečnej dopravy v bývalom Československu.



V pondelok 21. februára uplynie od jeho narodenia 140 rokov.



Július Juraj Thurzo sa narodil 21. februára 1882 v Detve do rodiny župného cestmajstra. Detstvo prežil a ľudovú školu absolvoval v Brezne. Odtiaľ sa rodina po smrti otca presťahovala v roku 1893 do Banskej Bystrice, kde začal navštevovať nižšie evanjelické gymnázium.



Počas gymnaziálnych štúdií sa mu dostal do rúk prospekt Uhorskej námornej akadémie v prístavnom meste Fiume, v súčasnosti Rijeka. Mladého Thurza nadchla perspektíva námorného kapitána - akadémiu ukončil v roku 1900 s výborným prospechom.



Ako námorný dôstojník sa plavil do prístavov Latinskej Ameriky, Karibského mora, Atlantického, Indického a Tichého oceánu. Nevyhnutnou súčasťou prípravy budúceho kapitána bola tvrdá prax na parníkoch a plachetniciach. Vystriedal viacero lodí, prežil stroskotanie, neraz hladoval. Jeho pracovný čas bol dvadsaťštyrihodinový a zárobok mizerný, pretože služba na uhorských lodiach bola najhoršie platená v celej Európe.



Brázdiac moria často spomínal na matku, ktorej posielal mnoho listov. V jednom z nich s dátumom 27. apríla 1901 napísal: "Keby som toto všetko chcel opísať, musel by som veľa písať, pravdu nenapíšem a nepravdu napísať nemôžem."



Zložením dôstojníckych skúšok sa stal Július Juraj Thurzo 27. januára 1903 poručíkom námornej obchodnej plavby. Po službe na plachetnici Ausilio zložil kapitánske skúšky a 31. marca 1906 prevzal diplom kapitána pre ďaleké plavby. V rokoch 1914 až 1918 slúžil v rakúsko-uhorskom vojnovom námorníctve v Pule, na Čiernom mori a dolnom Dunaji.



Po prvej svetovej vojne si nemohol dlhšie nájsť primerané zamestnanie, pretože novovzniknutá Československá republika bola suchozemským štátom. Po krátkom pôsobení na Župnom úrade v Banskej Bystrici prijal koncom októbra 1919 ponuku pracovať ako plavebný poradca na československom veľvyslanectve v Belehrade. V roku 1923 sa vrátil do Bratislavy, kde pracoval na Poriečnom a plavebnom úrade pre oblasť Dunaja, stal sa prístavným kapitánom a neskôr aj riaditeľom tohto úradu.



Po skončení druhej svetovej vojny pomáhal aktívne obnovovať dopravu na Dunaji a zaslúžil sa o rozvoj československej riečnej plavby. Z jeho iniciatívy bola založená škola pre výchovu námorníkov na riečnych lodiach.



Július Juraj Thurzo nebol len námorníkom, ale tiež človekom, ktorý mal nevšedný pozorovací talent a to, čo prežil vedel aj zaujímavo opísať. Z ciest po svetových moriach a oceánoch napísal štyri cestopisné črty. Vyšli však až po jeho smrti pod spoločným názvom Po svetových moriach (1973).



Prvý slovenský námorný kapitán Július Juraj Thurzo zomrel 16. februára 1950 v Banskej Bystrici - Radvani, päť dní pred svojimi 68. narodeninami.



Podpolianske múzeum v Detve pripravilo svojmu významnému rodákovi stálu expozíciu pod názvom "Z Detvy na more… Július Juraj Thurzo - prvý slovenský námorný kapitán". Bola sprístupnená v roku 2015. Výstava predstavuje zozbierané pramene z jeho dobrodružného života, avšak Thurza približuje nielen ako odvážneho námorníka, ale zároveň aj ako statočného a láskavého človeka.