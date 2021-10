Pred 140 rokmi sa narodil prvý slovenský univerzitný profesor Šeliga

Spišská Teplica/Bratislava 27. októbra (TASR) - Medzi významných priekopníkov ženského lekárstva na Slovensku patril profesor MUDr. Michal Šeliga. Bol prvým slovenským univerzitným profesorom na novozriadenej Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.



Od narodenia významného ženského lekára a medzinárodne uznávaného vedeckého pracovníka uplynie v stredu 27. októbra 140 rokov.



Michal Šeliga sa narodil 27. októbra 1881 v Spišskej Teplici pri Poprade. Po absolvovaní stredoškolských štúdií v Satu Mare sa venoval štúdiu lekárstva v Kluži. V roku 1908 prestúpil na Lekársku fakultu v Budapešti, na ktorej promoval v roku 1910.



V Budapešti zostal krátky čas pracovať na internej a psychiatrickej klinike, odkiaľ prešiel na Kliniku pôrodníctva a gynekológie. Na nej získal bohaté klinické skúsenosti predovšetkým z oblasti pôrodníctva. Tie si ďalej rozširoval a prehlboval v Berlíne u profesora Ernsta Bumma, ktorý mal vynikajúcu medzinárodnú povesť.



Po dvojročnom pôsobení v Berlíne sa Michal Šeliga vrátil na Slovensko, kde sa v roku 1913 stal asistentom na Babskej škole štátnej pôrodnice a nemocnice pre ženské choroby v Košiciach. Odtiaľ odišiel po roku do nemocnice v Novom Meste pod Šiatrom, aby sa zdokonalil v chirurgickej práci.



Na začiatku prvej svetovej vojny nastúpil v júli 1914 na pôrodnícko-gynekologické oddelenie v Trenčíne a keď jeho predchodcu povolali na front, stal sa tiež primárom interného oddelenia. Michalovi Šeligovi sa napriek ťažkým vojnovým pomerom podarilo udržať nemocnicu na veľmi dobrej odbornej úrovni. Jeho výnimočné organizačné schopnosti si všimli župní funkcionári a vymenovali ho za riaditeľa Župnej nemocnice v Trenčíne.



Potom, keď minister s plnou mocou pre správu Slovenska Vavro Šrobár znemožnil v roku 1918 prijatie Michala Šeligu na sľúbené miesto riaditeľa Babskej školy v Košiciach, prihlásil sa do výberového konania u profesora Gustáva Müllera, prvého prednostu Kliniky pôrodníctva a chorôb ženských v Bratislave.



Vďaka svojim vynikajúcim skúsenostiam bol na kliniku prijatý a spoločne s profesorom Müllerom, ktorý bol zároveň aj prvým dekanom Lekárskej fakulty Univerzity Komenského (LF UK) sa im podarilo vybudovať jednu z najlepších pôrodníckych kliník v Československu. Po odchode profesora Müllera do Brna sa stal Michal Šeliga v roku 1925 prednostom kliniky. Na tomto poste zotrval až do roku 1945. Okrem funkcie prednostu zastával od roku 1926 tiež funkciu riaditeľa Štátneho ústavu pre vzdelávanie a výcvik pôrodných asistentiek v Bratislave. Menovací dekrét profesora si prevzal v roku 1931.



Publikoval okolo 50 vedeckých prác a predniesol vyše 130 referátov na domácich aj zahraničných vedeckých kongresoch. Vyškolil desiatky primárov a gynekologických odborníkov a stovky vynikajúcich pôrodných asistentiek.



Profesor Michal Šeliga, ktorý bol v rokoch 1938 až 1939 rektorom Slovenskej univerzity v Bratislave (v súčasnosti Univerzita Komenského), zomrel 28. februára 1945.