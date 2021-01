OBRAZOM: Pred 15 rokmi havarovalo lietadlo so slovenskými vojakmi

Záchranári zbierajú telesné pozostatky obetí havárie slovenského vojenského lietadla AN-24 na kopci Borsó pri obci Hejce, asi 250 km severovýchodne od Budapešti 20.januára 2006. Foto: TASR/AP

Na snímke vpravo kapitán Martin Farkaš, ktorý ako jediný prežil leteckú katastrofu na sv. omše v kostole v obci Hejce počas pietnej spomienky pri príležitosti 11. výročia leteckej katastrofy pri obci Hejce 19. januára 2017. Foto: TASR/František Iván

Na archívnej snímke z 20. januára 2006 trosky havarovaného vojenského lietadla AN-24 pri obci Hejce v Maďarsku, ktoré sa zrútilo 19. januára 2006. Foto: TASR

Na snímke miesto leteckej katastrofy pri pamätníku na kopci Borsó počas pietnej spomienky pri príležitosti 12. výročia leteckej katastrofy pri obci Hejce 19. januára 2018. Lietadlo AN-26 slovenskej armády, ktoré viezlo slovenských vojakov z Kosova, havarovalo 19. januára 2006 neďaleko slovensko-maďarských hraníc. Foto: TASR - František Iván

Bratislava 19. januára (TASR) – Havária slovenského vojenského lietadla pri maďarskej obci Hejce, ktorá si vyžiadala 42 obetí, bola najväčším leteckým nešťastím v dejinách samostatného Slovenska. Lietadlo AN-24 viezlo príslušníkov Ozbrojených síl (OS) SR, ktorí sa vracali z misie KFOR v Kosove. Nehodu prežil iba jeden z vojakov, npor. Martin Farkaš. V utorok 19. januára uplynie od tragédie 15 rokov.Jednotky KFOR s mandátom Organizácie spojených národov začali pôsobiť v Kosove 11. júna 1999. Ich súčasťou boli aj slovenskí vojaci.Lietadlo so slovenskými príslušníkmi kontingentu KFOR, ktorí sa z misie v Kosove vracali domov, odštartovalo 19. januára 2006 o 17:15 SEČ z letiska v Prištine. Na jeho palube sa nachádzalo dokopy 43 cestujúcich – 42 vojakov vrátane ôsmich členov posádky a jeden civilný zamestnanec Ministerstva obrany SR. Pristáť malo v Košiciach okolo 19:40. Havarovalo však okolo 19:30 pri obci Hejce na východe Maďarska, len niekoľko kilometrov od slovenských hraníc.Podľa viacerých očitých svedkov havárie lietadlo letelo veľmi nízko. Narazilo do kopca Borsó neďaleko obce a začalo horieť. Už o 19:38 informovalo Centrum riadenia vzdušných operácií o leteckej nehode. Na miesto katastrofy okamžite vyrazili maďarskí aj slovenskí záchranári. Našli jedného človeka, ktorý prežil haváriu stroja, vojaka Martina Farkaša. O 22:15 ho prijali na anestéziologicko-resuscitačnom oddelení Fakultnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach.Z lietadla, ktoré po páde zachvátil požiar, zostali len časť kabíny, zadná časť trupu a obhorené rozptýlené trosky. Telesné pozostatky obetí nešťastia sa nachádzali v okruhu približne 100 metrov. Všetky identifikované telá obetí previezli 21. januára na Slovensko. O deň neskôr prepravili na Leteckú základňu v Prešove aj trosky z havarovaného stroja.Vláda SR vyhlásila v súvislosti s haváriou 24-hodinový štátny smútok, ktorý sa začal zvukom sirén 23. januára 2006 o 12:00. Sústrasť rodinám a blízkym svojich kolegov, ktorí prišli o život, vyjadril Farkaš, ktorý šesť dní po havárii predstúpil pred novinárov.Smútočná rozlúčka s najvyššími vojenskými poctami so 42 obeťami havárie sa konala 26. januára 2006 v Prešove. Zúčastnili sa na nej prezident SR Ivan Gašparovič, premiér Mikuláš Dzurinda a predseda NR SR Pavol Hrušovský, generálny tajomník NATO Jaap de Hoop Scheffer a maďarský prezident László Sólyom. Vojaci, ktorí zahynuli pri havárii, boli vyznamenaní in memoriam odznakmi vojenského veterána a medailami Za službu v mierových a pozorovateľských misiách alebo Za vernosť ozbrojeným silám.V spojitosti s haváriou podal demisiu minister obrany Juraj Liška. Jeho nástupca Martin Fedor odhalil 11. apríla 2006 na vojenskej základni v kosovskom Šajkovci pamätník obetiam leteckej katastrofy. Pamätník sa nachádza aj na mieste nešťastia v maďarskej obci Hejce. Haváriu si tam každoročne pripomínajú predstavitelia Slovenska a Maďarska.Minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽANO) odtajnil 29. júla 2020 vyšetrovací spis, Správu o vyšetrení leteckej nehody vojenského lietadla An-24 sprístupnili na webovej stránke MO SR.