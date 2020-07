Pred 15 rokmi zachvátil Vysoké Tatry najrozsiahlejší požiar

Tatranská Polianka/Bratislava 29. júla (TASR) – Posledný júlový víkend roku 2005 vypukol vo Vysokých Tatrách najrozsiahlejší požiar od založenia Tatranského národného parku (TANAP-u) v roku 1949. Vo štvrtok 30. júla uplynie 15 rokov od vzniku požiaru, ktorý vypukol na východnom okraji osady Tatranská Polianka a zničil takmer 229 hektárov lesného porastu.



Približne 120 hodín bojovalo s ohňom viac ako 500 hasičov a dobrovoľníkov. Požiar vo Vysokých Tatrách likvidovali hasiči od Žiliny až po Humenné. "Také niečo, čo bolo 30. júla, sa vidí málokedy. Podmienky, ktoré boli, videli hasiči prvýkrát. Všetci nasadili život, aby zachránili Starý Smokovec a majetok, ktorý bol ohrozený. Chýbali iba metre, aby sa to nerozšírilo do obytnej zóny," povedal po piatich dňoch boja s ničivým živlom veliteľ zásahu, riaditeľ Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove Miroslav Kanaš.



V sobotu 30. júla 2005 o 11.58 h bol na operačné stredisko okresného riaditeľstva zboru v Poprade ohlásený požiar lesného porastu v blízkosti turistického chodníka nad Cestou slobody v katastrálnom území obce Tatranská Polianka, ležiacej v okrese Poprad.



Podvečer dosahovali plamene miestami aj 20 metrov a zachvátených bolo už 70 hektárov lesnej pôdy. Oheň nekontrolovateľne vyrážal na viacerých miestach, pričom začal ohrozovať prvé obytné objekty a benzínovú pumpu.



V nedeľu 31. júla boli krátko po polnoci evakuovaní návštevníci Vojenskej zotavovne a hotela Tatranské Zruby do hotela Stavbár v Tatranskej Štrbe. Ráno sa však všetci mohli vrátiť späť. V lokalite Starého Smokovca sa oheň rozšíril nad hotelom Atrium vo vzdialenosti 400 až 500 metrov.



K šíreniu požiaru, ktorý bol v roku 2005 už dvanástym lesným požiarom na území postihnutom kalamitou a spočiatku vypukol na ploche približne 5x5 metrov, dopomohol okrem sucha aj silný nárazový vietor i pre hasičskú techniku ťažko dostupný terén. Preto začali postupne zasahovať aj vrtuľníky a lietadlá, keď súčasťou hasiacej techniky bol tiež hasiaci tank SPOT.



Pri požiari bolo nasadených 45 kusov hasičskej techniky a zasahovalo celkom 430 profesionálnych a vyše 100 dobrovoľných hasičov, ako aj zamestnancov Štátnych lesov TANAPu, lesných robotníkov i ďalších dobrovoľníkov. Na likvidáciu požiaru sa použili viac ako tri milióny litrov vody a okrem pozemnej hasiacej techniky zasahovali štyri vrtuľníky a štyri lietadlá. Pri zásahových prácach nedošlo k usmrteniu, ani k vážnejšiemu poškodeniu zdravia zasahujúcich osôb.



Výška priamej škody požiaru, ktorý pravdepodobne vznikol následkom manipulácie s otvoreným ohňom zo strany neznámej osoby, bola vyčíslená na 17 miliónov korún. Ekologické škody presiahli jednu miliardu korún.