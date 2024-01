Pred 18 rokmi pri Hejciach havarovalo lietadlo so slovenskými vojakmi

Na archívnej snímke miesto nešťastia pri pamätníku na kopci Borsó počas pietnej spomienky pri príležitosti 12. výročia leteckej katastrofy pri obci Hejce Foto: TASR - František Iván

Hejce/Bratislava 19. januára (TASR) - Od havárie slovenského vojenského lietadla pri maďarskej obci Hejce, ktorá si vyžiadala 42 obetí a bola najväčším leteckým nešťastím v dejinách samostatného Slovenska, uplynulo 18 rokov. Lietadlo AN-24 viezlo príslušníkov Ozbrojených síl (OS) SR, ktorí sa vracali z misie KFOR v Kosove. Nehodu prežil iba jeden z vojakov.Jednotky KFOR (Kosovo Force) s mandátom Organizácie spojených národov (OSN) začali pôsobiť v Kosove 11. júna 1999. Ich súčasťou boli aj slovenskí vojaci.Lietadlo so slovenskými príslušníkmi kontingentu KFOR, ktorí sa z misie v Kosove vracali domov, odštartovalo 19. januára 2006 o 17.15 h SEČ z letiska v Prištine. Na jeho palube sa nachádzalo 43 cestujúcich - 42 vojakov vrátane ôsmich členov posádky a jeden civilný zamestnanec Ministerstva obrany SR. Pristáť malo v Košiciach okolo 19.40 h, ale okolo 19.30 h havarovalo pri obci Hejce na východe Maďarska, len niekoľko kilometrov od slovenských hraníc. Narazilo do kopca Borsó a začalo horieť.Už o 19.38 h informovalo Centrum riadenia vzdušných operácií o leteckej nehode. Na miesto katastrofy okamžite vyrazili maďarskí aj slovenskí záchranári. Našli jedného človeka, ktorý prežil haváriu, vojaka Martina Farkaša.Z lietadla, ktoré po páde zachvátil požiar, zostala len časť kabíny, zadná časť trupu a obhorené rozptýlené trosky. Telesné pozostatky obetí nešťastia sa nachádzali v okruhu približne 100 metrov. Všetky identifikované telá obetí previezli 21. januára na Slovensko. O deň neskôr prepravili na Leteckú základňu v Prešove aj trosky z havarovaného stroja.Vláda SR vyhlásila v súvislosti s haváriou 24-hodinový štátny smútok, ktorý sa začal zvukom sirén 23. januára 2006. Smútočná rozlúčka s najvyššími vojenskými poctami so 42 obeťami havárie sa konala 26. januára 2006 v Prešove. Zúčastnili sa na nej prezident SR Ivan Gašparovič, premiér Mikuláš Dzurinda a predseda NR SR Pavol Hrušovský, generálny tajomník NATO Jaap de Hoop Scheffer a maďarský prezident László Sólyom. Vojaci, ktorí zahynuli pri havárii, boli vyznamenaní in memoriam odznakmi vojenského veterána a medailami Za službu v mierových a pozorovateľských misiách alebo Za vernosť ozbrojeným silám.V spojitosti s haváriou podal demisiu minister obrany Juraj Liška. Jeho nástupca Martin Fedor odhalil 11. apríla 2006 na vojenskej základni v kosovskom Šajkovci pamätník obetiam leteckej katastrofy. Pamätník sa nachádza aj na mieste nešťastia v maďarskej obci Hejce. Haváriu si tam každoročne pripomínajú predstavitelia Slovenska a Maďarska.Vtedajší minister obrany SR Jaroslav Naď odtajnil 29. júla 2020 vyšetrovací spis. Správu o vyšetrení leteckej nehody vojenského lietadla An-24 sprístupnili na webovej stránke ministerstva obrany.Slovenskí vojaci pôsobili v misii KFOR takmer 11 rokov od 1999 do roku 2010. Celkovo sa v rámci misie vystriedalo 2004 príslušníkov OS SR.