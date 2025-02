Pred 20 rokmi sa v Bratislave stretli Bush s Putinom

Bratislava 22. februára (TASR) - V poradí 43. prezident Spojených štátov amerických George W. Bush zaradil v roku 2005 medzi zastávky svojho európskeho turné aj hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu. Po tom, ako navštívil Brusel, Mainz a Wiesbaden, pricestoval pred 20 rokmi, 23. februára 2005, spolu s manželkou Laurou do Bratislavy. Išlo o prvého a zatiaľ jediného šéfa americkej administratívy, ktorý navštívil SR od jej samostatnosti v roku 1993.



Slovensko a jeho hlavné mesto sa vtedy dostalo do centra pozornosti celého sveta aj preto, lebo na druhý deň, 24. februára 2005, sa Bush stretol na Bratislavskom hrade s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Americko-ruský samit medzi Bushom a Putinom pokrývalo viac ako 1500 zástupcov médií zo všetkých kontinentov.



Po prvý raz sa Putin stretol s Bushom v júni 2001 na zámku Brdo, neďaleko slovinskej metropoly Ľubľana. Stretnutie v Bratislave, bolo v poradí ich jedenáste. Celkove sa zišli 24-krát, posledný raz v apríli 2008.



Americký prezident spolu s manželkou vystúpili 23. februára 2005 krátko pred 20. hodinou z lietadla Air Force One na bratislavskom Letisku Milana Rastislava Štefánika, kde ich privítali prezident SR Ivan Gašparovič s manželkou Silviou. Po hymnách oboch krajín vykonali prezidenti prehliadku nastúpenej čestnej jednotky.



Na záver uvítacieho ceremoniálu sa Bush s manželkou pozdravili s predsedom Národnej rady SR Pavlom Hrušovským, predsedom vlády SR Mikulášom Dzurindom, ministrom zahraničných vecí Eduardom Kukanom, ministrom obrany Jurajom Liškom, ministrom vnútra Vladimírom Palkom a ďalšími predstaviteľmi Slovenska.



Pred stretnutím s Putinom rokoval americký prezident 24. februára 2005 so slovenským prezidentom Gašparovičom, s predsedom vlády Dzurindom a na Hviezdoslavovom námestí vystúpil s príhovorom pred občanmi. Počas približne dvadsaťminútového prejavu, ktorý začal pozdravom po slovensky "dobrý deň!", uviedol, že Američania si vážia usilovnosť Slovákov pri budovaní demokratického Slovenska v srdci Európy, pričom zdôraznil: "Každý Slovák môže byť hrdý na úspechy krajiny a americký ľud je hrdý na to, že vás môže nazývať svojimi spojencami, priateľmi a bratmi vo veci slobody."



Schôdzka Busha a Putina na Bratislavskom hrade trvala približne tri hodiny. Venovali sa téme jadrových zbraní v Iráne a v Severnej Kórei, diskutovali o boji proti terorizmu, procese odzbrojovania, ale aj o stave demokracie v Rusku. Prezidenti sa zhodli na viacerých otázkach vrátane toho, že Irán a Severná Kórea by nemali vlastniť jadrové zbrane. Dohodli sa aj na posilnení boja proti terorizmu a zvýšení spolupráce v oblasti bezpečnosti jadrových zariadení, ale nevyhli sa sporu o stave demokracie v Rusku.



Bush vyjadril obavy, že Rusko ustupuje od medzinárodných princípov demokracie, akými sú právny štát, ochrana menšín, slobodná tlač a životaschopná opozícia. "Rusko si zvolilo cestu k demokracii pred 14 rokmi, táto cesta je konečná a nezvratná," ubezpečil vtedy Putin svojho amerického partnera. Poznamenal však, že demokracia nie je anarchia, kde si každý môže robiť, čo chce.



Bratislavský samit sprevádzali mimoriadne bezpečnostné opatrenia. Na bezpečnosť dohliadalo viac ako 5500 policajtov, 400 vojakov a 400 hasičov. V pohotovosti bol protilietadlový raketový systém SA-10 Grumble, vzdušný priestor nad hlavným mestom bol päť hodín uzatvorený a monitorovaný stíhačkami MiG-29. Slovenská vláda, navyše, pripravila zákon, ktorý umožňoval ministrovi obrany schváliť zostrelenie civilného lietadla.



Za úspech slovenskej diplomacie možno označiť aj fakt, že pôvodnú myšlienku samitu prezidentov USA a Ruska sa podarilo rozšíriť o ich oficiálnu návštevu Slovenska. Tú 23. februára začal Bush, ktorý vzápätí po samite odcestoval do Washingtonu. Naopak, Putin po stretnutí so svojím americkým partnerom pokračoval 25. februára v oficiálnej návšteve SR.



Zatiaľ čo návšteva amerického prezidenta Busha bola historicky prvou návštevou najvyššieho predstaviteľa USA na Slovensku od získania samostatnosti v roku 1993, ruský prezident zavítal prvýkrát na Slovensko už niekoľko mesiacov po vyhlásení samostatnosti. Stalo sa tak 26. augusta 1993, keď prezident SR Michal Kováč podpísal v Bratislave so svojím ruským partnerom Borisom Jeľcinom zmluvu o priateľských vzťahoch a spolupráci medzi SR a Ruskou federáciou.