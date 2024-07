Pred 250 rokmi sa narodil priekopník lesníctva Jozef Dekret Matejovie

Dobroč/Bratislava 12. júla (TASR) - Považuje sa za otca moderného slovenského lesníctva, za inovátora, ktorý dokázal vidieť ďaleko za horizont svojej doby. V piatok 12. júla uplynie 250 rokov od narodenia Jozefa Dekreta Matejovie, významnej lesníckej osobnosti a priekopníka lesníctva na našom území.



Jozef Dekret Matejovie sa narodil 12. júla 1774 v obci Dobroč pri Čiernom Balogu do rodiny lesného robotníka. Hoci neabsolvoval lesnícke vzdelanie, od nádenníka, pomocného horára a horára sa mu podarilo dosiahnuť až postavenie komorského lesmajstra. Túto funkciu vykonával v rokoch 1814 až 1837.



Patril medzi najuznávanejších lesníckych odborníkov na prelome 18. a 19. storočia. V časoch, keď panovalo presvedčenie, že lesy sú neobnoviteľné a treba sa zmieriť s ich stratou, dokázal zásadne zmeniť postoje a prístup spoločnosti k lesu. Významne prispel k zveľadeniu baníctvom a hutníctvom zdevastovaných lesov na hornom Pohroní. Zalesňoval najmä ťažko prístupné a extrémne bralnaté územia. Do roku 1838 zalesnil takmer 4000 hektárov, ktoré boli predtým bez porastu.



Novátorské metódy, ktoré uplatňoval, obsiahli široký okruh činností - zakladal lesné škôlky, kde vyrastali kvalitné sadenice, nevyhnutné na obnovu lesov, pri ťažbe dreva zaviedol používanie ručnej píly namiesto sekier, zdokonaľoval evidenciu i ochranu lesa a presadzoval reformy s cieľom zlepšiť sociálne podmienky lesných robotníkov.



Jozef Dekret Matejovie, ktorý hovoril, že "zachovať lesy potomstvu znamená zachovať život na tejto zemi", zaviedol do lesného hospodárstva na tú dobu mnoho pokrokových myšlienok a opatrení. Presadzovanie jeho postupov, ktoré viedli k obnove slovenských lesov drancovaných ťažbou, boli a - podľa lesníkov - dodnes sú inšpiráciou.



Jozef Dekret Matejovie zomrel 18. januára 1841 v Banskej Bystrici vo veku 66 rokov.



Na aktivity priekopníka slovenského lesníctva nadviazali lesníci aj napríklad v polovici 20. storočia, keď na svahoch Krížnej začali nad osadou Rybô vysádzať rôzne typy drevín s cieľom zabrániť zosuvom. Totiž, predovšetkým odlesnený svah a jeho veľký sklon spustil 6. februára 1924 doteraz najtragickejšiu lavínu, ktorá zasiahla Slovensko. Prírodný živel ničil v lesníckej osade Rybô, ležiacej vo Veľkej Fatre v katastri obce Staré Hory všetko, čo mu stálo v ceste. Pod lavínou našlo pred 100 rokmi smrť 18 ľudí, z ktorých bolo 15 detí.



Dvestopäťdesiate výročie narodenia najvýznamnejšej osobnosti lesníctva na Slovensku sa nesie v duchu Roka Jozefa Dekreta Matejovie, v rámci ktorého sa prostredníctvom série rôznych podujatí pod taktovkou štátneho podniku Lesy SR pripomína jeho odkaz.



Vyjadrením úcty mnohých generácií lesníkov zakladateľovi moderného slovenského lesníctva je tiež viacero pamätníkov nachádzajúcich sa na rôznych miestach súvisiacich s jeho životom a činnosťou. Najstarší pamätník postavený Jozefovi Dekretovi Matejovie sa nachádza na skalnom brale pri obci Dolný Jelenec. Slávnostne odhalený bol 16. septembra 1913. Meno Jozefa Dekreta Matejovie nesie aj Stredná odborná škola lesnícka a drevárska v Liptovskom Hrádku.







Zdroj:



https://www.lesy.sk/lesy/media/aktuality/aktuality-tlacove-spravy-novinky/tlacove-spravy/rok-jozefa-dekreta-matejovie.html



https://www.lesy.sk/lesy/pre-verejnost/kam-do-prirody/vyznamne-lesnicke-miesta/zoznam/pamatniky-j-d-matejovie-oblasti-starych-hor.html