Pred 30 rokmi otvorili Múzeum moderného umenia Andyho Warhola

Múzeum moderného umenia Andyho Warhola (MMUAW) v Medzilaborciach, archívna snímka. Foto: TASR/Milan Kapusta

Andy Warhol, archívna snímka. Foto: TASR/AP

Medzilaborce/Bratislava 30. júna (TASR) - Necelé dva roky po Nežnej revolúcii otvorili v Medzilaborciach prvé múzeum na svete venované kráľovi pop-artu Andymu Warholovi. Svetoznámy výtvarník sa narodil v americkom Pittsburghu, ale jeho rodičia pochádzali so slovenskej obce Miková. Unikátne múzeum vzniklo z iniciatívy Michala Bycka a bratov Andyho Warhola - Johna a Paula, ako aj Freda Hughesa, ktorý zastupoval Nadáciu Andyho Warhola v New Yorku.Od otvorenia Múzea moderného umenia rodiny Warholovcov (od roku 1997 Múzeum moderného umenia Andyho Warhola - MMUAW) uplynie v stredu 30. júna 30 rokov.Vzniku múzea, ktoré slávnostne otvorili 30. júna 1991, predchádzali výstavné aktivity výtvarného teoretika a kurátora Michala Bycka, ktorý sa s dielom Andyho Warhola bližšie zoznámil v 70. rokoch minulého storočia počas štúdia na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Prešove. Už v období 70. a 80. rokov 20. storočia sa mu podarilo zozbierať viaceré autentické dokumenty o živote a diele Andyho Warhola, ktoré dokazovali, že korene svetoznámeho umelca siahajú do Mikovej, obce ležiacej na severovýchode Slovenska.Prelomovým bol rok 1987, keď Slovensko a rodisko svojich rodičov navštívil brat Andyho Warhola - John Warhola. Bycko sa s ním stretol a požiadal ho pomoc pri získaní diel jeho brata. John Warhola mu prisľúbil, že ako viceprezident The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts v New Yorku (Nadácia Andyho Warhola pre vizuálne umenie v New Yorku) bude presadzovať túto myšlienku.V roku 1989 zorganizoval Bycko v Medzilaborciach výstavu pop-artových grafík českého výtvarníka Michala Cihlářa, ktorá zaznamenala nečakaný úspech. Ešte v tom istom roku prebehla na základe tohto úspechu aj petícia za zriadenie múzea zameraného na moderné umenie, ktorú podpísal napríklad aj Václav Havel.Prvú výstavu venovanú Warholovi zorganizoval Bycko v Medzilaborciach v priestoroch starej budovy pošty, ktorá mala najprv slúžiť ako priestor pre múzeum. Na výstave v novembri 1989 vystavil dokumenty a propagačné materiály o slávnom umelcovi a zverejnil aj informácie o rusínskom pôvode svetoznámeho výtvarníka. Krátko po Nežnej revolúcii - 28. decembra 1989 - bol už schválený štatút múzea v Medzilaborciach.V marci 1990 vznikla spoločnosť Andyho Warhola (SAW), ktorá zastrešovala aktivity smerujúce k vzniku múzea. Po vyjadrení nespokojnosti Johna Warholu a predstaviteľov Nadácie Andyho Warhola pre vizuálne umenie v New Yorku s rýchlosťou rekonštrukcie budovy starej pošty, poskytlo mesto Medzilaborce v roku 1991 pre účely múzea dve tretiny budovy novopostaveného Domu kultúry. Na interiéry múzea sa podieľali Michal Cihlář, Rudo Prekop, Michal Bycko a architekt Štefan Pacák.Slávnostné otvorenie múzea, vtedy pod názvom Múzeum moderného umenia rodiny Warholovcov (MMURW), sa uskutočnilo 30. júna 1991. Ministerstvo kultúry SR oficiálne potvrdilo vznik múzea 1. septembra 1991. O osem dní neskôr - 9. septembra 1991 - už do Medzilaboriec dorazilo prvých 13 originálov Andyho Warhola. Slávnostná vernisáž prvej výstavy v novom múzeu s názvom "Andy Warhol v kraji svojich rodičov" sa konala 5. októbra 1991 a z Prahy do Medzilaboriec vypravili aj špeciálny vlak "WARHOLTOUR".V roku 1997 zmenilo dnes už legendárne múzeum v Medzilaborciach názov na Múzeum moderného umenia Andyho Warhola (MMUAW). Od 1. apríla 2002 je v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja a nachádzajú sa v ňom tri stále expozície.Stála expozícia diel Andyho Warhola, ktorá pozostáva z originálov Warholových diel zapožičaných Nadáciou Andyho Warhola pre vizuálne umenie v New Yorku, zo zbierok súkromných zberateľov a z diel, ktoré sú majetkom múzea. Súčasťou expozície je približne 200 umeleckých diel. Druhou je Stála expozícia o pôvode Andyho Warhola obsahujúca autentické materiály, artefakty, listiny či rekvizity svedčiace o jeho rusínskom pôvode.Tretia Stála expozícia Street-art vs. Pop-art je obohatená o diela Keitha Haringa, ktorý sa osobne poznal s Andym Warholom. Originály tohto umelca je možné vidieť na Slovensku len v múzeu v Medzilaborciach. V expozícii sa nachádzajú aj diela autorov ako Roy Lichtenstein, Robert Indiana, Jean-Michel Basquiat alebo Poppy, či Bambi.Zakladateľ múzea Michal Bycko pôsobí v súčasnosti v múzeu ako šéfkurátor a riaditeľom múzea je Martin Cubjak.