DEKLARÁCIA O ZVRCHOVANOSTI SR: Pred 30 rokmi ju prijali poslanci SNR

V piatok 17.júla 1992 prijala Slovenská národná rada Deklaráciu o zvrchovanosti Slovenskej republiky. Predseda SNR Ivan Gašparovič a premiér Vladimír Mečiar tento dokument následne podpísali a na záver poslanci zaspievali slovenskú hymnu. Potom podpredseda SNR Jozef Prokeš predniesol text Deklarácie pred zhromaždenými občanmi. Na archívnej snímke zhromaždenie občanov na Devíne 17. júla 1992. Foto: FOTO ARCHÍV TASR - Vladimír Benko

Plné znenie Deklarácie o zvrchovanosti SR

SNR prijala Deklaráciu, HZDS sa tešilo,Mikloško hovoril o konci ČSFR

Na archívnej snímke zľava v popredí vtedajší predseda SNR Ivan Gašparovič a premiér Vladimír Mečiar po podpise Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky. Foto: TASR/Vladimír Benko

Hlas-SD: Deklarácia o zvrchovanosti SR bola významným medzníkom

Na archívnej snímke Peter Pellegrini. Foto: TASR - Martin Baumann

B. Kollár: Dnešný dátum patrí k najvýznamnejším v našej histórii

Na archívnej snímke predseda NR SR Boris Kollár. Foto: TASR Jakub Kotian

Premiér vyzdvihol odkaz prijatia Deklarácie o zvrchovanosti SR

Na archívnej snímke premiér SR Eduard Heger (OĽaNO). Foto: TASR - Martin Baumann

M. Vetrák: Prijatie Deklarácie o zvrchovanosti bolo zásadným krokom

Na archívnej snímke Milan Vetrák (OĽaNO). Foto: TASR - Jaroslav Novák

KDH: Sebavedomie národa sa nepotvrdzuje deklaráciami

Na archívnej snímke Milan Majerský. Foto: TASR - Pavol Zachar

PS: Prijatím deklarácie museli Slováci prevziať zodpovednosť

Za ľudí: Nie pálením vatier si náš národ vydobyl zvrchovanosť

Bratislava 17. júla (TASR) –Týmito slovami sa začína Deklarácia o zvrchovanosti Slovenskej republiky, od prijatia ktorej Slovenskou národnou radou (SNR) uplynie v nedeľu 17. júla 30 rokov.Poslanci SNR prijali deklaráciu 17. júla 1992, v čase, keď bolo Slovensko ešte súčasťou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (ČSFR). V tomto období už prebiehali rozhovory českej a slovenskej reprezentácie o ďalšom usporiadaní zväzkov medzi Slovákmi a Čechmi, pričom k prijatiu deklarácie prišlo po tom, keď sa už nepredpokladali významnejšie zvraty v rokovaniach o ďalšom štátoprávnom usporiadaní ČSFR.Parlamentné voľby, ktoré sa konali 5. a 6. júna 1992, vyhrala v Českej republike Občianska demokratická strana (ODS) Václava Klausa. Na Slovensku sa víťazom stalo Hnutie za demokratické Slovensko (HZDS). Zo strán, ktoré sa ocitli v SNR v novom volebnom období, mala vznik samostatnej SR v programe iba Slovenská národná strana (SNS). HZDS navrhovalo prijatie deklarácie, novej Ústavy SR a vyhlásenie referenda o štátoprávnom usporiadaní.Krátko po voľbách, 9. júna 1992, sa začali rokovania premiérov Vladimíra Mečiara a Václava Klausa, ktoré sa pre odlišné predstavy o podobe spoločného štátu skončili neúspechom.Deklaráciou o zvrchovanosti SR sa grémium SNR zaoberalo 13. júla 1992, keď oznámilo, že dokument sa bude schvaľovať nadpolovičnou väčšinou hlasov poslancov. Poslanci neschválili návrh Františka Mikloška (KDH), aby parlament prijal návrh na vyhlásenie referenda o vystúpení SR z ČSFR na základe ústavného zákona. Naopak, podporili návrh Vladimíra Miškovského (SNS), aby sa o prijatí deklarácie hlasovalo deklaratívne, teda nie pomocou hlasovacieho zariadenia.O štyri dni neskôr, 17. júla 1992, sa deklarácia prerokúvala v slovenskom parlamente. Slávnostné zasadnutie SNR viedol jej vtedajší predseda Ivan Gašparovič. Zúčastnili sa na ňom ústavní činitelia, predstavitelia Federálneho zhromaždenia (FZ), vlády ČSFR, cirkevní hodnostári a zahraniční hostia - poslanci Európskeho parlamentu.V rozprave premiér Mečiar označil prijatie deklarácie za kvalitatívny zlom, na ktorý Slováci čakali vyše 1000 rokov. Za jej prijatie napokon hlasovalo 113 zo 147 prítomných poslancov, 24 bolo proti a desiati sa hlasovania zdržali.O tri dni neskôr, 20. júla 1992, aj v reakcii na prijatie deklarácie rezignoval československý prezident Václav Havel. Svoj krok odôvodnil slovami:Premiéri Mečiar a Klaus sa na rokovaní v legendárnej brnianskej vile Tugendhat 26. augusta 1992 napokon dohodli na rozdelení Česko-Slovenska na dva samostatné štáty bez konania referenda.V nadväznosti na prijatie Deklarácie o zvrchovanosti SR schválili poslanci 1. septembra 1992 Ústavu SR. Po nadobudnutí jej účinnosti 1. októbra 1992 sa zmenil názov slovenského parlamentu na Národná rada (NR) Slovenskej republiky (SR). Samostatná SR vznikla 1. januára 1993.Výročie prijatia Deklarácie o zvrchovanosti SR je na základe zákona NR SR z 20. októbra 1993 pamätným dňom.Schválené Slovenskou národnou radou uznesením zo 17. júla 1992 číslo 26Deklarácia o zvrchovanosti Slovenskej republiky má 30 rokov. Slovenská národná rada (SNR) ju prijala 17. júla 1992 v čase, keď bola SR ešte súčasťou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (ČSFR) a prebiehali rozhovory českej a slovenskej reprezentácie o ďalšom usporiadaní zväzkov medzi Slovákmi a Čechmi.Za prijatie deklarácie hlasovalo 113 zo 147 prítomných poslancov, 24 bolo proti a desiati sa hlasovania zdržali. TASR prináša výber vyjadrení a udalostí, ktoré sa udiali krátko pred a po schválení Deklarácie, a o ktorých informovala Tlačová kancelária Slovenskej republiky (TK SR).Vtedajší predseda vlády SR Vladimír Mečiar v rozprave o Deklarácii hovoril, že sa deklaruje rovnosť všetkých občanov SR, stupeň intelektuálnej zrelosti slovenskej spoločnosti, ktorá je schopná vziať osud do svojich rúk. Podľa správ TK SR zdôraznil, že Deklarácia je politickým aktom, nie konštitučným a nevzniká ňou samostatný štát.Niekdajší predseda klubu KDH v SNR František Mikloško naopak uviedol, že ak SNR vyhlási zvrchovanosť SR a v auguste prijme slovenskú ústavu, vzniká de facto nový štát.dodal Mikloško. KDH pred hlasovaním avizovalo, že bude proti Deklarácii, keďže návrh deklaruje práva zakotvené už v ústavnom zákone o česko-slovenskej federácii z roku 1968.HZDS pri prijímaní Deklarácie hovorilo aj to, že vyhlásenie zvrchovanosti by nemalo ovplyvniť vývoj ČSFR. SNS sa domnievala, že po prijatí Deklarácie sa Slovensko stane viditeľnejšie pre zahraničie.Schválenie Deklarácie vtedy vyzdvihol podpredseda vlády SR Milan Kňažko, podľa ktorého malo prísť k Deklarácii už skôr. V jej prijatí vtedy nevidel koniec československej vzájomnosti, ale naopak začiatok dobrých, vyrovnaných partnerských vzťahov Čechov a Slovákov. Hovoril tiež o konci centralizmu federácie.Peter Weiss, ktorý bol v tom čase prvým podpredsedom SNR a šéfom SDĽ, poukázal na šancu, ktorú Slovensko po schválení Deklarácie získalo.Vtedajší český premiér Václav Klaus po schválení Deklarácie povedal, že prijatie Deklarácie v SNR je očakávaný akt, ktorý z formálnoprávneho hľadiska nespôsobí nijaký prevrat.Prvý podpredseda Federálneho zhromaždenia Filip Šedivý po prijatí Deklarácie povedal, že to v podstate nič neznamená. Vyhlásil, že otázkou zostávajú ďalšie kroky na Slovensku. Šedivý sa vtedy obával, že ďalším slávnostným aktom by mohla byť vyhlásená medzinárodnoprávna subjektivita SR, čo by, podľa jeho slov, bol začiatok konca spoločného štátu.František Mikloško z KDH vtedy už jasne povedal, že ČSFR sa rozpadá. Kresťanskodemokratická strana označila za ďalší prejav zrútenia česko-slovenskej federácie ohlásenú abdikáciu federálneho prezidenta Václava Havla. Ten hneď po prijatí Deklarácie oznámil, že 20. júla 1992 o 18.00 h odstupuje z funkcie prezidenta ČSFR. Mečiar reagoval tým, že Havlova abdikácia sa očakávala už dlhšie.Vladimír Mečiar a Václav Klaus sa napokon na rokovaní v legendárnej brnianskej vile Tugendhat 26. augusta 1992 dohodli na definitívnom rozdelení Česko-Slovenska na dva samostatné štáty bez konania referenda.V nadväznosti na prijatie Deklarácie o zvrchovanosti SR schválili poslanci 1. septembra 1992 Ústavu SR. Po nadobudnutí jej účinnosti 1. októbra 1992 sa zmenil názov Slovenská národná rada na Národná rada Slovenskej republiky. Samostatná Slovenská a Česká republika vznikli 1. januára 1993.Deklarácia o zvrchovanosti SR bola významným historickým medzníkom, ktorý mal v podstatnej miere vplyv na rozdelenie federácie. Skonštatovala to mimoparlamentná strana Hlas-SD v súvislosti s 30. výročím prijatia deklarácie.uviedla strana.Deklaráciu prijali poslanci SNR 17. júla 1992, v čase, keď bolo Slovensko ešte súčasťou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (ČSFR). V tomto období už prebiehali rozhovory o ďalšom usporiadaní zväzkov medzi Slovákmi a Čechmi, pričom k prijatiu deklarácie prišlo po tom, keď sa už nepredpokladali významnejšie zvraty v rokovaniach o ďalšom štátoprávnom usporiadaní ČSFR.V nadväznosti na jej prijatie schválili poslanci 1. septembra 1992 Ústavu SR. Po nadobudnutí jej účinnosti 1. októbra 1992 sa zmenil názov slovenského parlamentu na Národná rada (NR) Slovenskej republiky (SR). Samostatná SR vznikla 1. januára 1993.Výročie prijatia Deklarácie o zvrchovanosti SR je na základe zákona NR SR z 20. októbra 1993 pamätným dňom.Dátum prijatia Deklarácie o zvrchovanosti SR patrí k najvýznamnejším v našej najnovšej histórii, otvoril cestu k prijatiu Ústavy SR a pokojnému rozdeleniu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky na dva samostatné a nadštandardne spriatelené štáty. Skonštatoval to predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) pri príležitosti 30. výročia prijatia deklarácie. Hovorí o príležitosti zamyslieť sa, ako ďalej s našou suverénnou štátnosťou. Podčiarkol, že o zvrchovanosť treba stále zápasiť.uviedol.Šéf parlamentu vyhlásil, že Sme rodina sa považuje za dediča všetkých politických programov z minulosti, ktoré smerovali k posilňovaniu suverenity slovenského národa a jeho štátu.podotkol.Dodal, že v niektorých otázkach si musíme ponechať sto percent suverenity. Za najdôležitejšie označil otázky kultúrnej identity, etické otázky, suverénne právo rozhodovať o tom, kto sa môže na naše územie prisťahovať a ďalšie.povedal Kollár.Na pokojné a mierové rozdelenie Česko-Slovenska by sme podľa šéfa parlamentu mali byť hrdí. Apeluje, aby sa nedehonestovala naša cesta k samostatnosti znevažovaním aktérov týchto procesov.zdôraznil. Odmieta názor, že k rozdeleniu česko-slovenského štátu došlo neorganicky, proti vôli občanov a len vďaka neschopnosti vtedajších vedúcich predstaviteľov politickej scény dohodnúť sa na podobe spoločného štátu.uzavrel.Prijatie Deklarácie o zvrchovanosti SR je súčasťou unikátnej cesty k slovenskej demokratickej samostatnosti. Skonštatoval to premiér Eduard Heger (OĽANO) pri príležitosti 30. výročia prijatia deklarácie. Podčiarkol, že moderný a demokratický národ si musí pripomínať významné míľniky vlastnej histórie. Upozornil však aj na zneužívanie sviatku s cieľom vyvolať nenávistné nálady.uviedol predseda vlády. V súčasnosti podľa neho vidieť, že rozhodnutie definitívne rozdeliť Československo bolo správne a naše dva národy neodcudzilo. Vyzdvihol pritom vzájomné vzťahy Čechov a Slovákov.Pripomínaním si historických udalostí si podľa premiéra budujeme autentické vlastenectvo a hrdosť na svoju krajinu.zdôraznil. Podotkol, že deklarácia umožnila Slovensku stať sa emancipovaným národom pevne zakotveným v európskych a transatlantických štruktúrach a takéto dehonestovanie si nezaslúži.Premiér preto vyzýva, aby sa miesto vyvolávania nacionalistických vášní a falošného vlastenectva pri takýchto príležitostiach radšej hovorilo o tom, že chceme modernú, úspešnú a demokratickú krajinu, ako aj o možnostiach dosiahnutia tohto cieľa.Pripomenutie si Deklarácie o zvrchovanosti SR nemôže byť prejavom falošnej symboliky alebo nacionalizmu. V súvislosti s 30. výročím prijatia deklarácie to uviedol predseda Ústavnoprávneho výboru Národnej rady SR Milan Vetrák (OĽANO).zhodnotil Vetrák s tým, že Slovensko sa z toho doteraz spamätáva.Prijatie deklarácie bolo podľa Vetráka zásadným politickým krokom k samostatnosti Slovenskej republiky.povedal Vetrák.Štátnu zvrchovanosť možno podľa neho považovať za kľúčovú aj pri vstupe Slovenska do nadnárodných a medzinárodných organizácií. SR tak môže samostatne rozhodovať o tom, ktorej časti svojej suverenity sa vzdá a ktorú si ponechá.skonštatoval.Vetrák si pripomenutím výročia prijatia deklarácie vyjadruje rešpekt všetkým, ktorí v minulosti opustili krajinu a v zahraničí sa potom usilovali o to, aby sa zo SR stal samostatný zvrchovaný a demokratický štát.Sebavedomie národa sa nepotvrdzuje deklaráciami, ale kvalitou spravovania štátu. V tom má Slovensko stále výrazné rezervy. V súvislosti s 30. výročím prijatia Deklarácie o zvrchovanosti SR to uviedlo mimoparlamentné KDH.skonštatovalo KDH.Podľa neho si Slováci zaslúžia riadenie krajiny, ktoré šikovných nevyháňa z domova, odídených pozýva vrátiť sa, úspešným nebráni v rozvoji a zraniteľným podá pomocnú ruku.vyhlásilo KDH.Prijatím Deklarácie o zvrchovanosti SR boli Slováci nútení prevziať zodpovednosť za územie, svoje úspechy a zlyhania. V súvislosti s 30. výročím prijatia Deklarácie o zvrchovanosti SR to uviedla Zora Jaurová z mimoparlamentného hnutia Progresívne Slovensko. Výročie podľa nej dáva príležitosť zamyslieť sa nad tým, ako to zvládli.poznamenala.Jaurová povedala, že SR sa za ostatných 30 rokov zásadne zmenila. V súčasnosti je potrebné toto obdobie nielen reflektovať, vyzdvihnúť úspechy, ale sa i poučiť z chýb. Treba podľa nej začať viac diskutovať aj o tom, čo chce Slovensko ako samostatná, suverénna, nezávislá krajina dosiahnuť.Nie vyhlásením a pálením vatier si slovenský národ vydobyl zvrchovanosť, ale tým, ako sme sa prihlásili k hodnotám demokracie, slobody, ľudských práv a spravodlivosti a dokázali ich aj napĺňať. V súvislosti s 30. výročím prijatia Deklarácie o zvrchovanosti SR to uviedla koaličná strana Za ľudí.Až vďaka tomu sme sa podľa nej dokázali úspešne začleniť do vyspelej Európy a dnes sme hrdým, sebavedomým a úspešným národom v srdci Európy, ktorému záleží na dobrých vzťahoch so svojimi susedmi a spojencami.uviedla strana.