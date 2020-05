Pred 30 rokmi sa skončila prvá etapa odsunu sovietskych vojsk z ČSFR

Moskva 31. mája (TASR) - Československo bolo po roku 1945 jedinou krajinou východného bloku, v ktorej neboli rozmiestnené sovietske vojská. Zmenila to noc z 20. na 21. augusta 1968, keď armády piatich štátov Varšavskej zmluvy (Sovietskeho zväzu, Maďarska, Bulharska, Poľska a NDR) prekročili hranice a začali okupáciu Československa.



"Dočasný" pobyt vojsk sa natiahol na takmer 23 rokov. Ukončila ho až medzištátna zmluva o odchode sovietskych vojsk z ČSSR, ktorú podpísali v Moskve 26. februára 1990 ministri zahraničných vecí obidvoch krajín Jiří Dienstbier a Eduard Ševardnadze. Prvá etapa odsunu sa skončila pred tridsiatimi rokmi - 31. mája 1990.



Ešte tesne pred podpisom zmluvy sovietsky líder Michail Gorbačov 2. februára 1990 československému prezidentovi Václavovi Havlovi napísal: "Som presvedčený, že medzi nami nie sú rozdiely v pochopení toho, že sovietske vojská sa musia úplne stiahnuť z Československa v najkratších možných termínoch. Chcel by som Vás so všetkou vážnosťou ubezpečiť, že sovietska strana nemá v úmysle naťahovať riešenie otázky ich stiahnutia."



Onedlho sa už obidvaja najvyšší predstavitelia zúčastnili 26. februára 1990 v moskovskom Kremli na podpísaní zmluvy, ktorá de facto ukončila okupáciu Československa sovietskymi vojskami. "Tento deň považujem za neobyčajne úspešný," vyhlásil po podpise zmluvy Václav Havel.



Obidve strany sa dohodli na postupnom, etapovitom odchode sovietskych vojsk z územia Československa, pričom prvá etapa sa mala skončiť do 31. mája 1990 a posledná – tretia do 30. júna 1991. Harmonogram bol dodržaný.



V prvej etape od 26. februára do 31. mája 1990 došlo k odsunu 25.800 sovietskych vojakov, a to tankovej divízie z Bruntálu, motostreleckej divízie z Vysokého Mýta a raketových brigád z Turnova a Hvězdova.



Keď sa koncom februára 1990 sťahovanie začalo, v Československu sa nachádzalo celkove 73.500 sovietskych vojakov, ktorí boli rozmiestnení v 83 posádkach.



Najznámejšími sovietskymi vojenskými posádkami na území Slovenska boli Sliač, Zvolen a výcvikový priestor Lešť. Vo Zvolene sídlila motostrelecká gardová divízia s vyše 12.000 vojakmi a v Sliači bol rozmiestnený zmiešaný vrtuľníkový pluk.



Poslední sovietski vojaci - príslušníci delostreleckého pluku, ktorý bol dislokovaný v Rožňave - odišli zo Slovenska 22. decembra 1990.



Počas 16 mesiacov odišlo z územia Československa celkove 73.500 sovietskych dôstojníkov a vojakov, takmer 40.000 rodinných príslušníkov, 1220 tankov, 2505 bojových vozidiel pechoty, 103 lietadiel a 173 vrtuľníkov. Pri odsune sa použilo 825 vlakov, v rámci cestnej dopravy sa presunulo v 27 kolónach 1709 vozidiel, pričom letecká doprava zahrňovala celkove 15 preletov.



"Je to niečo, čomu by sme pred dvoma rokmi asi ťažko verili. Išlo to rýchlo," poznamenal vtedy predseda parlamentnej komisie pre odsun sovietskych vojsk z Československa Michael Kocáb.



Posledný transport bol vypravený 19. júna 1991 z vojenského priestoru Milovice, ktorý o dva dni neskôr, teda 21. júna, prekročil východnú hranicu Slovenska.



Proces odchodu sovietskych okupačných vojsk bol formálne ukončený podpisom Protokolu o ukončení odsunu 25. júna 1991 a o dva dni neskôr opustil naše územie aj posledný zástupca sovietskej armády. V Československom rozhlase 27. júna 1991 zaznelo: "Sovietsky generál Eduard Vorobjov, zmocnenec pre odsun sovietskych vojsk z Československa, odletel dnes z vojenského letiska Praha-Kbely do Kyjeva. Bol posledným veliteľom viac ako 73-tisícovej armády strednej skupiny sovietskych vojsk umiestnených u nás od 21. augusta 1968."



V nedeľu 30. júna 1991 sa na oslavu odchodu sovietskych vojsk rozozvučali po celom Československu sirény a zvony.