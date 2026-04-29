Pred 30 rokmi zahynul R. Remiáš, v jeho aute vybuchol nástražný systém
V stredu 29. apríla uplynie 30 rokov od Remiášovej smrti, z ktorej bola od začiatku podozrivá SIS. Prípad nie je dodnes dostatočne objasnený.
Autor TASR
Bratislava 29. apríla (TASR) - Takmer rok po tom, ako v auguste 1995 uniesli prezidentovho syna Michala Kováča ml., zavraždili policajta Róberta Remiáša. V jeho aute vybuchol nástražný výbušný systém. Remiáš bol priateľ a spojka Oskara Fegyveresa, bývalého príslušníka Slovenskej informačnej služby (SIS) a kľúčového svedka v kauze únosu prezidentovho syna.
Michala Kováča ml. uniesli 31. augusta 1995. Skupina mužov ho prepadla na ceste medzi Svätým Jurom a Bratislavou a odvliekla v kufri auta do Hainburgu v Rakúsku, kde na jeho prítomnosť upozornili políciu. Na Kováča ml. bol v tom čase vydaný medzinárodný zatykač pre kauzu Technopol.
Po svedectve Fegyveresa, priameho účastníka únosu, sa potvrdilo, že na zavlečení prezidentovho syna do zahraničia sa podieľala SIS, ktorú v tom čase viedol Ivan Lexa. Motívom únosu bola snaha o diskreditáciu prezidenta Michala Kováča, ktorý bol v tom období v politickom konflikte s premiérom Vladimírom Mečiarom (HZDS).
Fegyveres o svojej účasti na únose najprv informoval prezidenta. Potom 24. septembra 1995 vypovedal aj pred policajným vyšetrovateľom Petrom Vačokom. Po výsluchu ho jeho kamarát odviezol do Maďarska, pretože sa Fegyveres obával o život. Remiáš pôsobil až do svojej smrti ako spojka Fegyveresa so Slovenskom.
Jeho auto vybuchlo 29. apríla 1996 o 22.15 h na ceste do bratislavskej Karlovej Vsi na križovatke Karloveskej a Botanickej ulice. Po explózii začalo auto horieť a Remiáš v plameňoch zahynul. Jazdil na BMW, ktoré bolo upravené na propan-butánový pohon. Aj prvé policajné správy informovali, že príčinou výbuchu bol práve tento pohon.
Polícia sa spoločne s vtedajším politickým vedením Slovenska snažila presvedčiť verejnosť, že auto vybuchlo nešťastnou náhodou a nešlo o vraždu. Podobné informácie verejnosti podsúvala aj v čase, keď už existoval posudok Kriminalisticko-expertízneho ústavu o tom, že išlo o nástražný výbušný systém.
Až 5. septembra 1996 policajný vyšetrovateľ informoval, že výbuch spôsobil nástražný výbušný systém. Prípad sa však nevyšetroval a premiér Mečiar ako zastupujúci prezident udelil 3. marca 1998 amnestie, ktoré sa týkali prípadu zavlečenia Kováča ml. do cudziny i vraždy Remiáša. Po konci Mečiarovej éry polícia začala skutky opäť vyšetrovať.
V roku 1999 vyšetrovateľ obvinil z vraždy Remiáša dvoch údajných vykonávateľov Jozefa Roháča a Imricha Oláha. Pre údajný návod na Remiášovu vraždu bol od decembra 2002 stíhaný aj bývalý riaditeľ SIS Ivan Lexa. Na vražde sa mal podieľať aj bývalý boss bratislavského podsvetia Miroslav Sýkora, u ktorého si podľa obvinenia Lexa vraždu objednal. Sýkoru zavraždili 6. februára 1997 pri bratislavskom hoteli Holiday Inn.
Bratislavská krajská prokuratúra však v septembri 2006 zastavila trestné stíhanie Oláha a Roháča. Rovnako bolo zastavené aj trestné stíhanie vo vzťahu k Lexovi. Mečiar v pléne Národnej rady (NR) SR 19. októbra 2006 vyhlásil, že skutok sa nestal a žiadne objednávanie vraždy nebolo.
O desať rokov neskôr policajný vyšetrovateľ vydal uznesenie, ktorým sa rozhodol pokračovať v prerušenom trestnom stíhaní v prípade smrti Remiáša. Na vydanie rozhodnutia dal pokyn prokurátor Krajskej prokuratúry v Bratislave. Skutok kvalifikovali ako trestný čin vraždy. Poslanci parlamentu 5. apríla 2017 zrušili aj Mečiarove amnestie z roku 1998.
Na mieste, kde zomrel Remiáš, stojí šesťmetrový kríž, ktorý tam už v roku 1996 osadili výtvarníci Fero Guldan a Ján Kodoň.
