Pred 35 rokmi navštívil pápež Ján Pavol II. prvýkrát Slovensko

Pápež Ján Pavol II., ktorý je na dvojdňovej návšteve v ČSFR, zavítal 22, apríla popoludní do Bratislavy. Foto: TASR

Bratislava 22. apríla (TASR) - Pápež Ján Pavol II. počas svojho viac ako 26 rokov trvajúceho pontifikátu absolvoval 104 zahraničných ciest, tri z nich viedli na Slovensko. Od historicky prvej návštevy prvého slovanského pápeža v dejinách katolíckej cirkvi na Slovensku uplynie v utorok 22. apríla 35 rokov.Už v januári 1990, teda krátko po Nežnej revolúcii a páde komunizmu, tlmočila pápežovi pozvanie na návštevu Československa oficiálna delegácia. Hoci sa pápežove cesty obvykle pripravujú rok či dva dopredu, našiel si voľný termín hneď v apríli. Svätý Otec Ján Pavol II. zavítal do Bratislavy počas druhého dňa v rámci svojej dvojdňovej návštevy, ktorá sa uskutočnila 21. - 22. apríla 1990 na pozvanie československého prezidenta Václava Havla a kardinála Františka Tomáška. Havel označil túto skutočnosť za malý zázrak.Československo sa stalo po Poľsku iba druhou krajinou bývalého východného bloku, ktorú Ján Pavol II. navštívil. Pritom záujem o návštevu Československa prejavil už v roku 1985 pri príležitosti 1100. výročia úmrtia svätého Metoda. Pod pozvánku kardinála Františka Tomáška sa však odmietol podpísať vtedajší komunistický prezident Gustáv Husák.Po Prahe, kde strávila hlava katolíckej cirkvi svoj prvý deň, zamieril Ján Pavol II. 22. apríla 1990 najskôr na Velehrad na Morave a odtiaľ do Bratislavy.Keď pápež vystúpil na letisku v bratislavských Vajnoroch z helikoptéry, sklonil sa a pobozkal slovenskú zem. Urobil tak napriek tomu, že je protokolárnou zvyklosťou pobozkať zem iba v hlavnom meste krajiny, ktorú Svätý Otec navštívi, čo bola vtedy Praha. Následne celebroval slávnostnú omšu. Prišiel na ňu takmer milión veriacich nielen zo Slovenska.Ploche letiska dominovala scéna s oltárom v symbolike slovenského trojvršia. V pozadí letiska stála 35 metrov vysoká veža s dvojkrížom, pripravená pre televízne prenosy, ktoré prenášali stretnutie pápeža s veriacimi do celého sveta. V príhovore vyjadril Ján Pavol II. presvedčenie, že dvojitá láska k Panne Márii a Petrovmu nástupcovi je vzácnym dedičstvom svätých vierozvestov Cyrila a Metoda. Vajnorská výzva pápeža „Nebojte sa“ obletela celú transformujúcu sa Európu.Okrem apríla 1990 zavítal pápež Ján Pavol II. na Slovensko ešte dvakrát. V dňoch 30. júna až 3. júla 1995 navštívil viaceré mestá - Bratislavu, Nitru, Šaštín, Košice, Prešov, Spišskú Kapitulu, Levoču, Poprad a Vysoké Tatry. Tretíkrát prišiel Svätý Otec na Slovensko v septembri 2003. Vtedy navštívil Trnavu, Banskú Bystricu, Rožňavu a bratislavskú Petržalku, kde 14. septembra 2003 celebroval omšu. Blahorečenie gréckokatolíckeho pomocného biskupa Vasiľa Hopka a rehoľnej sestry Zdenky Schelingovej bolo vyvrcholením v poradí tretej, poslednej návštevy Jána Pavla II. na Slovensku.