Pred 60 rokmi evakuovali pre povodne zo Žitného ostrova 54.000 ľudí

Bratislava 12. júna (TASR) – V júni pred 60 rokmi bolo pre obrovskú povodeň nutné evakuovať na Žitnom ostrove až 54.000 ľudí. Živel spôsobil obrovské materiálne škody, zničených bolo približne 4000 domov a ďalších viac ako 6000 bolo poškodených. Došlo k zaplaveniu 250 kilometrov ciest a 70 kilometrov koľajníc. Povodeň zničila úrodu na 94.000 hektároch pôdy a asi 300.000 ovocných stromov. S rekordnou vodou bojovali aj vojaci.Evakuácie 12. júna 1965 zabránili ľudským tragédiám, najväčšia vlna povodne sa na juh Slovenska privalila čoskoro.zaspomínal si pred desiatimi rokmi časom generálporučík Jiří Brychta, bývalý náčelník ženijného vojska Československej ľudovej armády.Dňa 15. júna 1965 došlo k pretrhnutiu hrádze pri Patinciach. Do niekoľkých hodín bola obec pod vodou, popoludní dosiahol živel Ižu. Zatopené bolo široké okolie a Komárno sa ocitlo na ostrove. O dva dni neskôr sa pod náporom vody roztrhla hrádza medzi obcami Kľúčovec a Číčov. Vznikla až 86 metrov široká trhlina. Najprv tu postavili most, z ktorého sypali do vody kamene, prietok bol však taký silný, že zatarasiť trhlinu sa nedarilo. Pomohli až člny, naložené kameňmi, štrkopieskom a štrkom, ktoré vojaci odpálili priamo v trhline.“ konštatoval Brychta.Boli to najväčšie záplavy na Dunaji z hľadiska celkového objemu vlny. Povodňová situácia trvala v Bratislave od marca do júla 1965. Zo záznamov vyplýva, že mesiac pred kulmináciou neklesol Dunaj v Bratislave pod úroveň 1-ročnej vody a v období marca až júla pretieklo Dunajom v Bratislave viac ako 60 miliárd m3 vody, čo predstavovalo takmer priemerný celoročný odtok (63,5 miliardy m3). Extrémnosť priemerných mesačných prietokov na Dunaji mala od marca do júna stúpajúcu tendenciu. V porovnaní s dlhodobými údajmi postupne narástla z marcového 1,26 násobku na júnový 2,64 násobok.Uvedené faktory spolu s vysokou vodnosťou prítokov sa podieľali na mimoriadnosti tejto povodne, prietok nad 6000 m3 trval celkovo 40 dní, nad 7000 m3 20 dní. Pri inej významnej dunajskej povodni v roku 2013 trval vysoký vodný stav len niekoľko dní.Pretrhnutie hrádzí na slovensko-maďarskom pohraničí prinútilo úrady urýchlene konať najmä z hľadiska obyvateľstva. Ohromná masa evakuovaných sa týkala 46 obcí a 3 osád. Všetky zdroje pitnej vody boli vyradené z používania a aj po ústupe povodne sa musela voda dovážať v cisternách, obnova postihnutých oblastí bola ťažká a komplikovaná.Historické výšky vodných hladín počas rôznych povodní na Dunaji, aj tejto z roku 1965, sú zdokumentované povodňovými značkami na rôznych budovách v mestách a obciach pozdĺž najväčšej rieky.Zdroje: www.shmu.sk, www.mod.gov.skUPOZORNENIE: TASR ponúka k správe archívne fotografie:https://fotobanka.tasr.sk/load-filter?fulltext=povodne&author=&city=&createdFrom=12.06.1965&createdTo=12.06.1965https://fotobanka.tasr.sk/load-filter?fulltext=%C5%BEivel&author=&city=&createdFrom=12.06.1965&createdTo=17.06.1965https://fotobanka.tasr.sk/load-filter?fulltext=povode%C5%88&author=&city=&createdFrom=15.06.1965&createdTo=15.06.1965