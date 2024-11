Pred 75 rokmi sa narodil Andrej Hryc, herec mnohých obľúbených filmov

Bratislava 29. novembra (TASR) - Účinkoval v desiatkach televíznych filmoch a vo viac ako 50 celovečerných snímkach. Spolupracoval s režisérmi Jurajom Herzom, Jurajom Jakubiskom, Miloslavom Lutherom, Vladom Balcom či Petrom Bebjakom. V sobotu 30. novembra uplynie od narodenia, herca Andreja Hryca 75 rokov.



Medzi legendárne postavy, ktoré stvárnil, patrí čašník, ktorý servíroval zákazníkom aj svoje slávne "debušé" vo filme Sladké starosti (1984), alebo kurič a mafián Rácz z kultovej snímky Rivers of Babylon (1998). Presvedčivý a zábavný bol aj ako Major Terazky v seriáli Černí baroni (2004). Známy bol aj ako zakladateľ a majiteľ kedysi obľúbeného rádiá Twist či ako konzul Seychelskej republiky na Slovensku.



Andrej Hryc, známy ako Andy Hryc, sa narodil 30. novembra 1949 v Bratislave. V roku 1971 úspešne absolvoval Divadelnú fakultu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Hereckú kariéru začal v Štátnom divadle v Košiciach, v ktorom pôsobil v rokoch 1971 - 1978. V období rokov 1978 - 1981 bol v slobodnom povolaní a od roku 1981 sa stal členom súboru bratislavskej Novej scény, kde sa stal v decembri 2001 riaditeľom. V roku 2002 ho vo vedení Novej scény vystriedala jeho dcéra Wanda Adamík Hrycová, ktorá na tejto pozícii pôsobila do roku 2006.



Významnou súčasťou životného príbehu Andyho Hryca bolo nezávislé a svojho času obľúbené rádio Twist, ktoré založil v roku 1992 a až do roku 2005 bol jeho generálnym riaditeľom a predsedom predstavenstva Twist a.s. Počas pôsobenia v rádiu bol v roku 1998 vymenovaný vládou Seychelskej republiky za konzula na Slovensku. V rokoch 1999 – 2002 pôsobil aj ako poradca ministra kultúry Milana Kňažka.



Pred televíznou kamerou sa začal objavovať od začiatku 70. rokov minulého storočia a odvtedy účinkoval v desiatkach televíznych filmoch a inscenáciách. V roku 1975 dostal úlohu v celovečernom filme - v komédii z obdobia tureckých vpádov z polovice 17. storočia Sebechlebskí hudci, ktorú režíroval Jozef Zachar. Jednu z pamätných postáv stvárnil v komédii Juraja Herza Sladké starosti (1984), v ktorej ako čašník servíruje zákazníkom aj slávne "debušé". V snímke si zahral po boku Emila Horvátha mladšieho či Vladimíra Černého.



Postavu indického mága stvárnil v ďalšej v obľúbenej komédii Dušana Rapoša Utekajme, už ide! (1986), v ktorej sa v hlavným úlohách predstavili Milan Lasica a Marián Zednikovič. Oceňovaný režisér Juraj Jakubisko zveril jednu z vedľajších postáv Hrycovi vo filme - v paródii na frankensteinovské príbehy - Pehavý Max a strašidlá. Po boku Bolka Polívku a Ondřeja Pavelku sa predstavil aj v Jakubiskovom filme Sedím na konári a je mi dobre (1989). Jakubisko Hryca obsadil aj do historickej snímky Bathory (2008).



S Lukášom Vaculíkom a Sagvanom Tofim si zahral v českých krimikomédiách Jaroslava Soukupa Kamarád do deště (1988) a Kamarád do deště II. - Příběh z Brooklynu (1992). Účinkoval aj v dnes už kultovom filme Štefana Semjana Na krásnom modrom Dunaji (1994), v ktorom hlavné postavy stvárnili Maroš Kramár, Juraj Johanides a Ady Hajdu.



Pamätnú hlavnú úlohu Rácza si Hryc zahral v legendárnej snímke Rivers of Babylon (1998), rovnomennej filmovej adaptácii bestselleru Petra Pišťánka, ktorú režíroval Vlado Balco. Rácz prichádza ako jednoduchý človek do kotolne veľkého hotela v hlavnom meste. Možnosť regulovať a ovládať teplo ho postupne privedie k bohatstvu a mafiánskej moci.



V roku 2009 si zahral po boku Romana Luknára a Adyho Hajdu v komediálnej dráme režiséra Miloslava Luthera Tango s komármi. O rok neskôr sa predstavil vo filme režiséra Juraja Herza Habermannov mlyn (2010). V roku 2010 sa zhostil aj úlohy vo filme režiséra Petra Šíchu Bastardi. V roku 2013 bol zasa súčasťou hereckého tímu filmového príbehu lásky z koncentračného tábora s názvom Collete, ktorý režíroval Milan Cieslar.



Úlohu policajného dôstojníka mu zveril Peter Bebjak v úspešnom filme Čiara (2017), v ktorom sa predstavili Tomáš Maštalír, Emília Vášáryová či Zuzana Fialová. Snímka, ktorú produkovala Wanda Adamík Hrycová, získala 13 ocenení Slnko v sieti a jedno z nich dostal aj Hryc v kategórii Najlepší herec vo vedľajšej úlohe.



V roku 2019 vydal autobiografickú knihu Inventúra, v ktorej "prevetral" svoje vzťahy s bývalými kolegami a známymi. Kriticky v nej bilancoval nielen svoj život, ale aj konanie ľudí, ktorých stretol. Život známeho herca poznačila aj rodinná tragédia - autohavária z 21. decembra 2008, pri ktorej zahynul jeho 22-ročný syn Hugo.



Andrej (Andy) Hryc zomrel 31. januára 2021 vo veku 71 rokov. Temperamentný herec podľahol leukémii, ktorú mu lekári diagnostikovali na jar roku 2020.