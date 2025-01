FOTO: Pred 80 rokmi nacisti vyvraždili a vypálili Kľak a Ostrý Grúň

Na snímke pamätná izba s exponátmi, ktoré pripomínajú vypálenie obce nemeckými jednotkami 5. augusta 2019. Foto: TASR Ján Krošlák

Na snímke panel zobrazujúci obete fašistického teroru v obci Kľak 25. augusta 2014. Foto: TASR/Jana Vodnáková

Fašistami vypálená obec Ostrý Grúň v okrese Žarnovica počas 2.svetovej vojny. Foto: Archív Múzea SNP Banská Bystrica

Kľak/Ostrý Grúň/Bratislava 20. januára (TASR) - Nacistické represálie voči civilnému obyvateľstvu na Slovensku vyvrcholili 21. januára 1945. V tento deň sa obce Kľak a Ostrý Grúň stali dejiskom najobludnejšieho masakra nemeckej okupačnej moci.Protipartizánska jednotka Edelweiss (Abwehrgruppe 218), ktorej príslušníkmi boli aj Slováci, spolu s trestnou rotou SS a Heimatschutzu (ozbrojené jednotky organizované Karpatskonemeckou stranou) ako odvetu za podporu partizánov vypálili v Kľaku 126 domov a povraždili 84 obyvateľov. Následne v Ostrom Grúni vyzabíjali 64 ľudí, popolom ľahlo 128 príbytkov. Dovedna zavraždili 148 ľudí, z toho 56 žien a 38 detí. V utorok 21. januára uplynie 80 rokov od týchto tragických udalostí.Hoci nie do množstva obetí, ale spôsobom vykonania je nacistické besnenie v obciach pohoria Vtáčnik považované za najbrutálnejší vojnový zločin spáchaný na území Slovenska. Do jeho histórie sa masaker zapísal ako Krvavá nedeľa. Na Kľak zaútočil Edelweiss na čele s SS v ranných hodinách. Edelweissu velil major Erwin Thun von Hohenstein a podľa relevantných zdrojov sa na akcii zúčastnili aj príslušníci trestaneckej jednotky Dirlewanger. Viacerých ľudí zastihli ešte v posteliach, odkiaľ ich vyťahovali, strieľali a neraz len postrelených ešte zaživa hádzali do ohňa vlastných domov, ktoré vojaci predtým zapálili. Okrem mužov povraždili aj ženy, deti či starcov.V rovnaký deň zaútočili aj na Ostrý Grúň. Obyvateľov povraždili v jednom z domov, ten následne podpálili. Zvyšných obyvateľov obce vyhnali a vyrabovali ju. O tri dni neskôr sa do obce vrátili a vypálili zvyšných 112 obytných domov, ako aj všetky samoty a senníky v doline. Až do oslobodenia mali civilní obyvatelia zakázaný vstup do Kľakovskej doliny.uvádza na svojej webovej stránke Ústav pamäti národa. Súčasťou represálií okupačného režimu na Slovensku bolo vypálenie celkovo približne 120 obcí a osád.Pietne spomienkové zhromaždenie pri príležitosti 80. výročia krutých udalostí v Ostrom Grúni a Kľaku sa uskutočnilo v nedeľu 19. januára 2025 pri obecných pamätníkoch.zdroj: Kronika Slovenska 2 v 20. storočí, vydavateľstvo Fortuna Print Praha 1999, www.upn.gov.sk, www.ostrygrun.sk