Pred 80 rokmi oslobodila Červená armáda obec Kalinov

Kalinov 21. septembra (TASR) – Obec Kalinov, ležiaca v okrese Medzilaborce na východnom Slovensku, je oficiálne označovaná za prvú oslobodenú v Československu počas 2. svetovej vojny.



V sobotu uplynie 80 rokov od tejto udalosti. Kalinov oslobodila Červená armáda 21. septembra 1944.



Ako sa spomína na tieto udalosti v dedinskej kronike 19. septembra 1944 bol k 1. gardovej armáde Grečka pričlenený 3. horský strelecký zbor Vedenina. Jeho 242. horská strelecká divízia pod vedením generála Lisinova bola ešte v ten deň nasadená do boja o Karpaty a československé štátne hranice. Táto divízia v súčinnosti s 129. gardovou streleckou divíziou, ktorej velil generál Gričenko, prelomila nepriateľský odpor a oslobodila obec Wislok ležiaci 6 km od československých hraníc.



Čím viac sa blížili sovietske vojská k hraniciam, tým urputnejšie sa bojovalo. Nepriateľ ešte viac bránil svoje pozície v Karpatoch. Nemci si totiž uvedomovali, aký význam by mal vstup sovietskych vojsk na územie Československa. Preto fašistické velenie vydalo rozkaz, aby stoj čo stoj ubránili svoje postavenia v Karpatoch. Každý vojak a dôstojník musel podpísať prehlásenie, v ktorom sa doslova uvádzalo, že sa bude biť do posledného náboja a zabráni Rusom v prielome smerom na juh a juhozápad.



Zabrániť vstupu sovietskych vojsk na územie Československa sa však fašistom nepodarilo. Prápor Šavluchašviliho 900. horského pluhu prekročil hrebeň Beskýd a ako jeden z prvých stál na hraniciach Československa.



O oslobodenie Kalinova sa zaslúžil aj 3. horský strelecký zbor generála Vedenina, ktorý nedovolil nepriateľovi zachytiť sa v zalesnenom horskom teréne štátnych hraníc.



V priestore Kalinova 21. septembra 1944 sa manévrom podarilo 315. gardovému pluku podplukovníka Kostina preniknúť päť km východne od obce Kalinov. Nepriateľ zaujal v Kalinove a na výšine západne od nej silné obranné postavenie a kládol zúrivý odpor. Veliteľ divízie gardový generálmajor Kolbunov sa rozhodol dobiť obec Kalinov.



Dňa 21. septembra 1944 napoludnie sa 327. gardový horský pluk majora Morgunovského vysunul pred pravé krídlo 315. gardového horského pluku. Dva prápory 315. pluku začali obchádzať Kalinov za podpory plukovného delostrelectva, ktorý z nekrytých palebných postavení likvidovali nepriateľský odpor a jednotlivé palebné ohniská v obci Kalinov.



Cestu ku Kalinovu zahatal ďalší prápor 315. gardového horského pluku. A preto bol nemecký 228. horský pluk 101. ľahkej divízie blokovaný sovietskymi jednotkami, takmer úplne zničený a tí, čo ostali nažive, boli aj so štábom a veliteľom pluku zajatí.



Do večera dobili sovietske vojská aj obec Haburu, Borov a Čertižné. Oslobodenie Kalinova bolo vstupnou bránou sovietskych vojsk 4. ukrajinského frontu prvej gardovej armády generálplukovníka Grečka do Československa. V boji o Kalinov padlo 1200 sovietskych vojakov.



"Výročie oslobodenia prvej trvalo oslobodenej obce na území bývalého Československa si obec Kalinov pripomenie v sobotu 21. septembra zádušnou svätou liturgiou za padlých vojakov a občanov v tunajšom gréckokatolíckom chráme. Potom bude panychída za padlých vojakov a občanov pri Pamätníku oslobodenia. Nasleduje pietny akt kladenia vencov za doprovodu Vojenskej hudby Banská Bystrica, príhovory pozvaných hostí a udelenie ocenení pre pamätníkov 2. svetovej vojny prostredníctvom Klubu generálov SR," uviedol pre TASR miestny poslanec Marián Dribňák.



Čestná stráž prezidenta SR pod Pamätníkov oslobodenia predstaví galaprogram, po ktorom bude nasledovať slávnostné privítanie hostí na obecnom úrade a zápis do pamätnej knihy Kalinova. Rodiny s deťmi zrejme zaujme vystavená súčasná technika armády vrátane helikoptér.



Obec podľa Dribňáka svojou výnimočnou históriou láka aj turistov, nakoľko v intraviláne obce sa na podstavcoch nachádzajú štyri ťažké zbrane z druhej svetovej vojny - legendárny sovietsky tank T-34/85, sovietsky 85 mm protilietadlový kanón a dve sovietske húfnice 122 mm a 155 mm.



Napriek tomu, že Kalinov láka fanúšikov vojenskej histórie, demografický vývoj obce je nepriaznivý, nakoľko počet jej obyvateľov neustále ubúda. Obyvatelia odchádzajú z Kalinova za prácou inam na Slovensko alebo do zahraničia, keďže pracovných príležitostí nie je v tejto lokalite dostatok. V súčasnosti má trvalý pobyt v Kalinove približne 250 obyvateľov.