Pred 80 rokmi sa narodil Ľubo Roman, významný herec a politik

Malacky/Bratislava 12. apríla (TASR) – Bol významným filmovým slovenským hercom, dlhoročným členom a neskôr aj riaditeľom divadla Nová scéna v Bratislave. Živil sa takisto aj dabingom. Venoval sa aj politickej činnosti. Bol ministrom kultúry, poslancom parlamentu za Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) ako aj prvým predsedom Bratislavského samosprávneho kraja.



V piatok 12. apríla uplynie 80 rokov od narodenia Ľubomíra Romana, pre fanúšikov, kolegov a priateľov skôr známy ako Ľubo Roman.



Narodil sa 12. apríla 1944 v Malackách. V 13 rokoch prišiel o oboch rodičov, vyrastal so starším bratom a s mladšou sestrou. Už ako 14-ročný dostal prvú príležitosť na striebornom plátne. Režiséri Frigyes Bán a Vladislav Pavlovič ho obsadili do epizódnej roly v obľúbenom slovensko-maďarskom filme Dáždnik svätého Petra (1958).



Krátko potom mu Štefan Uher ponúkol úlohu vo filme My z deviatej A (1961) ako aj v legendárnej snímke Slnko v sieti (1962). Podľa filmovej kritiky sa Ľubo Roman ako predstaviteľ Petra, letnej lásky hlavnej ženskej postavy Bely, podpísal pod sviežosť a originalitu kultového filmu.



Ľubo Roman vyštudoval herectvo na Vysokej škole múzických umení (VŠMU) v Bratislave. Ako 25-ročný sa objavil v psychologickej dráme Od štvrtka do zmŕtvychvstania (1969) nakrútenej podľa divadelnej hry Atentát, ktorej autorom bol Leopold Lahola. Sympatický herec sa tiež stal jednou z postáv v televíznej inscenácii románu francúzskeho spisovateľa Victora Huga s názvom Lucrezia Borgia (1974).



Patril k najobsadzovanejším televíznym a filmovým hercom. Roky pôsobil v divadle Nová scéna, kam ho zavolal starší kolega a vtedajší šéf divadla Ján Klimo. Z množstva filmov možno spomenúť komédiu Stratená dolina (1976), Hody (1987) alebo Mercadet (1988).



V 90. rokoch 20. storočia sa Ľubo Roman stal riaditeľom Novej scény. Neskôr si otvoril vlastné divadlo West.



V dočasnej vláde Jozefa Moravčíka od 15. marca do 13. decembra 1994 pôsobil ako minister kultúry. V predčasných voľbách 30. septembra a 1. októbra 1994 ho zvolili za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky za KDH. V roku 1995 klub KDH opustil a pôsobil ako nezávislý poslanec až do konca volebného obdobia v roku 1998.



Prvým predsedom Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) sa stal v roku 2001. V roku 2004 kandidoval v prezidentských voľbách, ale vzdal sa kandidatúry v prospech Eduarda Kukana. V roku 2005 sa sumou 100.000 Sk pripojil k médiám, ktoré vypísali odmenu na odhalenie vraha 21-ročného študenta filozofie Daniela Tupého.



V penzióne Ľuba Romana strávil posledné roky svojho života herec a Romanov dlhoročný priateľ Pavol Mikulík, ktorý bol po porážke pripútaný na invalidný vozík.



Napriek podnikateľským aktivitám ostával Ľubo Roman verný hereckej profesii. Hral napríklad v snímke Pokoj v duši (2009) a v seriáloch Kriminálka Staré Mesto a Búrlivé víno. Svoj hlas prepožičal aj zahraničným hereckým osobnostiam prostredníctvom dabingu.



Ľubo Roman zomrel 13. marca 2022 v Bratislave vo veku 77 rokov.