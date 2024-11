Pred 80 rokmi sa odohral masaker v Tokajíku, popravených bolo 32 mužov

Na snímke pamätník v obci Tokajík. Foto: TASR - Milan Kapusta

Tokajík 19. novembra (TASR) - Odhalenie pomoci partizánom zo strany slovenského civilného obyvateľstva počas 2. svetovej vojny nemecké vojsko neakceptovalo a prinášalo veľké odvetné akcie. V histórii národného boja za oslobodenie je 19. november 1944 známy aj ako "krvavá nedeľa".Nemecká protipartizánska jednotka vtedy vtrhla do severovýchodnej obce Tokajík v okrese Stropkov a popravila 32 tokajíckych mužov a evakuantov. Dedinu následne vydrancovala a zapálila. Od tejto tragickej udalosti uplynie v utorok 19. novembra 80 rokov.vysvetlil pre TASR zástupca riaditeľa Vojenského historického ústavu (VHÚ) Peter Šumichrast.Najskôr im ich blízki mohli priniesť teplé oblečenie a jedlo na tri dni. O 11.00 h vyrazili zhromaždení muži v sprievode nemeckých vojakov smerom k obci Brusnica.priblížil krvavú udalosť historik.Tých, ktorí po streľbe popravčej jednotky prejavovali posledné známky života, nemeckí vojaci zabili na mieste strelou do hlavy. Popravu akoby zázrakom prežila dvojica odsúdených, Andrej Stropkovský a Michal Medvedz, ktorí si prežitú hrôzu niesli v duši po zvyšok života. Medzitým ženy spolu s deťmi a staršími občanmi násilne vyhnali z obce. Tokajík o deň neskôr vyrabovali a vypálili.Po krvavom masakri zostal zachovaný károvaný oblek šedej farby, pozostávajúci zo saka a nohavíc. Oblek patril Stropkovskému, jednému z dvoch preživších obetí tokajíckeho masakra. V roku 1985 ho získalo do svojich zbierok vtedajšie Dukelské múzeum a v súčasnosti je prezentovaný v Múzeu Tokajíckej tragédie v Tokajíku.povedal ďalej Šumichrast. Správy prenášal zašité do podšívky čiapky.Krvavú nemeckú vendetu za pomoc partizánom prežila dvojica s ťažkými zraneniami. Medvedz bol v bezvedomí, no Stropkovský, ktorý utrpel zranenia pravej nohy a boku, nestratil vedomie. Vďaka jeho spomienkam sú známe podrobnosti tejto popravy.vysvetlil Šumichrast.Na prosbu preživších prišli 12. decembra 1944 občania zo susedných Piskoroviec, aby pomohli zakopať zavraždených do spoločného hrobu priamo na mieste tragédie. Po návrate z evakuácie požiadali príbuzní o exhumáciu obetí tokajíckeho masakra a pochovali ich tradičným spôsobom. Na pohrebe, ktorý sa konal 4. apríla 1945 na obecnom cintoríne, sa zúčastnilo okrem pozostalých aj množstvo ľudí z okolitých obcí.V roku 1959 bol na miestnom cintoríne v Tokajíku postavený Pamätník tokajíckej tragédie. Jeho dominantným prvkom je súsošie, vytvorené z bieleho spišského travertínu. Jeho autorom je akademický sochár František Gibala, ktorý stvárnil dramatický výjav, keď ženy a matky našli svojich mužov a synov povraždených. Pred súsoším boli potom upravené a šedou žulou vyložené hroby obetí, ktorých mená sú na náhrobkoch uvedené v slovenskom a ukrajinskom jazyku. Celý tento areál je architektonickým dielom Ladislava Beisetzera. Za národnú kultúrnu pamiatku bol vyhlásený 7. marca 1963.dodal pre TASR historik.