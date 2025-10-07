< sekcia Slovensko
Pred 90 rokmi sa narodil J. Fabián, založil transplantačný program
Lekársku, vedeckú a vývojovú činnosť Juraja Fabiána sprevádzali mnohé ceny a vyznamenania.
Autor TASR
Prešov/Bratislava 7. októbra (TASR) - V centre celoživotného profesionálneho úsilia profesora Juraja Fabiána bola koronárna choroba srdca. V tejto medicínskej sfére sa zaradil medzi priekopníkov mnohých liečebných a diagnostických postupov. V utorok 6. októbra uplynie 90 rokov od narodenia zakladateľa systematického programu transplantácie srdca v bývalom Československu a potom i v samostatnej Slovenskej republike.
Lekársku, vedeckú a vývojovú činnosť Juraja Fabiána sprevádzali mnohé ceny a vyznamenania. Dostal dve štátne ceny, za prínos v oblasti cievnej a koronárnej chirurgie (1980) i za federálny transplantačný program (1985). Jeho dielo ocenili Česká i Slovenská kardiologická spoločnosť, vyznamenali ho medailou J.E. Purkyně, striebornou i zlatou medailou Slovenskej lekárskej spoločnosti, či medailou J.E. Reimana.
Juraj Fabián sa narodil 7. októbra 1935 v Prešove. Lekársku fakultu vyštudoval na Karlovej univerzite a po promócii zostal v Prahe. Pôsobil v rôznych zdravotníckych, pedagogických a výskumných inštitúciách, získal vedeckú hodnosť doktora vied a v roku 1983 sa stal profesorom Karlovej univerzity v odbore vnútorné lekárstvo.
V roku 1991 prišiel do Bratislavy a pôsobil na inštitúte pre vzdelávanie lekárov a farmaceutov (dnes Slovenská zdravotnícka univerzita), na Klinike vnútorného lekárstva. Stal sa riaditeľom Ústavu kardiovaskulárnych chorôb, od roku 1993 riaditeľom novovybudovaného Slovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb (v súčasnosti Národný ústav srdcových a cievnych chorôb).
V rokoch 1997 - 2007 bol v NÚSCH primárom Transplantačného oddelenia, následne tam pôsobil vo funkciách predsedu vedeckej rady a vedúceho odboru pre vedu výskum a vzdelávanie. Svoje kontakty z pozície kardiológa svetového mena využíval v organizácii odborných podujatí. Ako predseda Pracovnej skupiny pre transplantáciu srdca a pľúc pri Slovenskej kardiologickej spoločnosti každoročne pozýval na Slovensko významné osobnosti. Aj z jeho iniciatívy navštívil krajinu v roku 1995 svetoznámy juhoafrický kardiochirurg Christiaan Barnard, ktorý v roku 1967 vykonal prvú transplantáciu srdca na svete.
Juraj Fabián svoje aktivity rozvíjal tiež medzinárodne. Od roku 1995 bol hosťujúci profesor Lekárskej fakulty Belehradskej univerzity. V medziobdobí dlhodobo pracoval aj na iných významných kardiologických a kardiochirurgických pracoviskách v zahraničí – v anglickom Liverpoole i na Kube. Bol členom Českej kardiologickej spoločnosti, Európskej kardiologickej spoločnosti.
Ďalšie členstvá mal v medzinárodných odborných skupinách i v redakčných radách kardiologických časopisov. Jeho publikačná a prednášková činnosť bola tiež mimoriadne rozsiahla. Je autor a spoluautorom 9 monografií, viac ako 400 odborných článkov a množstva odborných prednášok.
Najvýznamnejšiu stopu v slovenskej medicíne zanechal profesor Fabián založením systematického programu transplantácie srdca, ktorý v Prahe v roku 1984 vyústil do prvého úspešného zákroku v bývalom Československu. Po rozdelení federálneho štátu tento program inicioval aj v Bratislave, kde sa v noci z 20. na 21. marca 1998 uskutočnila prvá úspešná transplantácia srdca v histórii samostatnej Slovenskej republiky. Vykonal ju lekársky tím pod vedením Viliama Fischera, vtedy 58-ročný pacient žil s novým srdcom 9,5 roka a nezomrel na srdcové ochorenie. V marci si NÚSCH pripomenul 27. výročie tejto udalosti a zverejnil informáciu o 451 úspešných transplantáciách srdca (429 dospelých pacientov a 22 detí).
Juraj Fabián sa špeciálne venoval mladým lekárom, 14 rokov viedol projekt Dni mladých výskumníkov a bol koordinátorom súťaží mladých kardiológov. Zomrel 8. apríla 2010 v Bratislave vo veku 74 rokov.
Zdroje: www.nusch.sk, www.osobnosti.sk, www.lekarskyobzor.sk
