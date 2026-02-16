< sekcia Slovensko
Pred 90 rokmi sa narodil Leopold Haverl, vyrastal v divadle
Divadlo mu bolo priam súdené, zoznamoval sa s ním už od detstva, keďže jeho otec pracoval v SND ako osvetľovač.
TASR
Bratislava 16. februára (TASR) - Leopold Haverl patril takmer šesť desaťročí medzi výrazných divadelných, televíznych a filmových predstaviteľov. Na doskách sa pohyboval od malička a v Slovenskom národnom divadle (SND) účinkoval už ako jedenásťročný. Popredný slovenský herec by sa v pondelok 16. februára dožil 90 rokov.
Bol básnikom Villonom, kniežaťom Andrejom v Piscatorovej dramatizácii Vojny a mier, rytierom Falstaffom z Henricha IV., Raskoľnikovom. Tiež nezabudnuteľným rozprávačom v muzikáli Na skle maľované.
Leopold Haverl sa narodil 16. februára 1936 v Bratislave. Divadlo mu bolo priam súdené, zoznamoval sa s ním už od detstva, keďže jeho otec pracoval v SND ako osvetľovač. Štúdium herectva absolvoval v roku 1954 na dvojročnom odbornom divadelnom kurze pri Štátnom konzervatóriu v Bratislave.
Najprv to na škole nemal vôbec jednoduché. Jeho matka bola Rakúšanka, preto chodil do nemeckej a až potom do slovenskej školy, na základe čoho pochytil zvláštny prízvuk.
Konzervatórium absolvoval spolu s Evou Krížikovou, so Zdenou Gruberovou a Vladimírom Müllerom. Po štúdiu herectva na bratislavskom konzervatóriu začal hereckú dráhu v zájazdovom Dedinskom divadle, neskôr bol členom Krajského divadla a hrával v Divadle poézie v Bratislave. V roku 1968 sa stal členom Činohry SND, kde pôsobil až do svojej smrti v roku 2016.
Na doskách SND sa predviedol vo viac ako stovke hereckých rolí. Jeho parketou boli najmä charakteroví hrdinovia. Významné boli napríklad Simon Chachava z hry Bertolta Brechta Kaukazský kriedový kruh, Raskoľnikov z hry Fedora Michajloviča Dostojevského Zločin a trest, či postava Dromia Efezského z Komédie omylov Williama Shakespeara.
Navždy zostane v pamäti ako rozprávač príbehu v populárnom predstavení Na skle maľované. Hosťoval v nitrianskom Divadle Andreja Bagara (DAB), kde ho diváci mohli vidieť aj v muzikáli Adam Šangala a na bratislavskej Novej scéne, kde si zahral napríklad v populárnom komediálnom muzikáli Hello, Dolly!
Vo filme sa začal objavovať od konca 50. rokov, spolupracoval s mnohými osobnosťami filmovej réžie. Účinkoval vo filmoch Kapitán Dabač (1959), Boxer a smrť (1962), Majster kat (1966), Traja svedkovia (1968), Naši pred bránami (1970), Hájnikova žena (1971), Straty a nálezy (1975), Demokrati (1980), Noční jazdci (1981) či Kohút nezaspieva (1986). Účinkoval aj v snímkach Smrť sa volá Engelchen (1960), Dáma (1967), Román o base (1968), Elektra (1978) či Vojvodkyňa z Amalfi (1979).
Mal mimoriadne široký herecký register, ktorý zahŕňal rozprávky Svetská krása, Polepetko, Dúhová panna, komédie Ženský zákon, Veselé panie z Windsoru, drámu Višňový sad, historické televízne seriály Život bez konca, Alžbetin dvor a Povstalecká história. Diváci ho naposledy uvideli v tv-seriáloch Kriminálka Staré Mesto či Divoké kone.
V srdciach divákov ostane Leopold Haverl zapísaný ako výrazná herecká osobnosť s nezameniteľným hlasom. Na svoje detstvo pri divadle spomínal takto: „Zoznámil som sa s celou zakladateľskou generáciou - Meličková, Borodáč, Budský, Gregor, Huba, Záborský. Poznali ma ako dieťa a učili ma ako budúceho adepta herectva,“ zaspomínal si.
Haverl, známy aj pod prezývkou „Hafi“, sa preslávil tiež ako dabingový herec. Hlasom Leopolda Haverla sa k divákom prihovárajú rôzne postavy strieborného plátna. K najznámejším patrí profesor Dumbledore zo série o Harrym Potterovi a čarodejník Gandalf z Pána prsteňov.
Bol držiteľom Pribinovho kríža I. stupňa, ceny za celoživotné herecké dielo a Mimoriadnej ceny Krištáľové krídlo, ako aj Ceny Jozefa Kronera. Leopold Haverl zomrel 5. februára 2016 v Bratislave vo veku 79 rokov, necelé dva týždne pred svojimi 80. narodeninami.
