Pred 90 rokmi sa narodil Miroslav Cipár, legenda slovenskej ilustrácie

Na ilustračnej snímke výstava slovenského výtvarníka maliara, dizajnéra, ilustrátora a grafika Miroslava Cipára pod názvom Maľba v Galérii mesta Bratislavy. Foto: TASR/Martin Baumann

Na sarchívnej snímke Miroslav Cipár počas vernisáže v Literárnom múzeu Slovenskej národnej knižnice (SNK) v Martine. Foto: TASR Erika Ďurčová

Plesovú sezónu v hlavnom meste uzatváral opäť Bratislavský Bál, druhý najprestížnejší mestský ples. Svoje miesto si 14. ročník tohto podujatia našiel v sobotu večer 7. februára 2015 v priestoroch bratislavskej Reduty. Súčasťou plesového večera je ocenenie Júliusa Satinského Bratislavská čučoriedka, ktoré sa udeľuje vo dvoch kategóriách. Tento rok si ich prevzali výtvarník Miroslav Cipár a architekt Gabriel Rovniak. Na snímke ocenený výtvarník Miroslav Cipár. Foto: TASR - Miroslav Košírer

Semeteš/Bratislava 8. januára (TASR) - Jeho tvorbu charakterizovala tematická mnohostrannosť a umelecká všestrannosť. Vtip a výtvarný esprit tvorili zase jeho nezameniteľný "cipárovský" umelecký rukopis. Od narodenia jedného z najvšestrannejších slovenských výtvarníkov, vynikajúceho ilustrátora, grafika, sochára, akademického maliara Miroslava Cipára uplynie v stredu 8. januára 90 rokov.Miroslav Cipár sa narodil 8. januára 1935 v osade Semeteš, ktorá je časťou obce Vysoká nad Kysucou. Jeho rodičia sa v období prvej Československej republiky vrátili z Ameriky a snažili sa podnikať. Otec budúceho umelca Štefan Cipár ako jediný z dvadsiatich dvoch ľudí prežil vďaka náhode hromadnú popravu 20. apríla 1945, keď ustupujúci nacisti zlikvidovali celú skupinu miestnych obyvateľov. Ide o známu Semetešskú tragédiu, ktorá sa stala poslednou masovou popravou počas druhej svetovej vojny na území Československa. Povojnové roky opäť postihli demokraticky zmýšľajúcich rodičov, keď sa ako podnikatelia stali nepriateľmi národa a stali sa nájomníkmi vo vlastnom dome.V rodisku prežil Miroslav Cipár desať rokov až pokiaľ neodišiel na gymnázium do Žiliny. Po maturite študoval v rokoch 1953 - 1955 slovenský jazyk a výtvarnú výchovu na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave. Vo vzdelávaní pokračoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave - bol prijatý na štúdium grafiky a monumentálnej maľby, ktoré absolvoval pod vedením profesorov Vincenta Hložníka a Petra Matejku. Štúdium ukončil v roku 1961 a odvtedy pôsobil na voľnej nohe.V šesťdesiatych rokoch stál pri zrode a realizácii viacerých kultúrnych projektov - napríklad Club grafikov, Trienále insitného umenia či Medzinárodné bienále mladých výtvarníkov Danuvius 68. V roku 1967 bol jedným zo zakladateľov Medzinárodnej súťažnej prehliadky originálov ilustrácií kníh pre deti a mládež Bienále ilustrácií Bratislava (BIB). Organizátori tejto prestížnej medzinárodnej prehliadky venovali v roku 2023 jej 29. ročník Miroslavovi Cipárovi.V rokoch 1971 - 1972 pracoval v Indii ako pedagóg na Children’s Book Institute a v roku 1985 viedol ilustrátorský workshop na Srí Lanke. V roku 1987 získal štipendium v Spojených štátoch amerických. Bol jedným z hlavných protagonistov Nežnej revolúcie a v roku 1989 sa stal členom koordinačného výboru Verejnosti proti násiliu (VPN).V Cipárovej tvorbe sa prelínali voľná maľba, kresba, kaligrafia, grafika, ale tiež sochárstvo a medailérstvo. Jeho bohaté portfólio tvorila maľba, sochy, grafiky, vytvoril aj mnohé známe logá. Stojí napríklad za logami Slovenskej národnej galérie (SNG), Bratislavských hudobných slávností (BHS), Galérie mesta Bratislavy (GMB), vydavateľstva Mladé letá či Bienále ilustrácií Bratislava (BIB) alebo Trienále insitného umenia.Do povedomia širokej verejnosti sa však zapísal najmä ako vynikajúci ilustrátor. Vďaka sviežemu humornému prejavu, hravosti a svojskému rukopisu vychádzajúcemu zo slovenských tradícií sa jeho ilustrácie vryli do pamäti viacerých čitateľských generácií. Ilustroval a navrhol obálky stoviek kníh, kreslil do detských časopisov Slniečko, Ohník a Zornička.Počas svojho profesionálneho pôsobenia získal hlavne za svoju ilustrátorskú tvorbu mnoho ocenení, medzi nimi viacnásobnú Cenu vydavateľstva Mladé letá a čestné uznania a ceny zo súťaže Najkrajšia kniha, medaily na International Buchkunst Ausstellung v Lipsku, cenu Zlatý orol na Festivale knižného dizajnu v Nice alebo Zlaté plakety na BIB. Od roku 1979 bol nositeľom ceny Ľudovíta Fullu a v roku 2001 si prevzal Rad Ľudovíta Štúra I. triedy.Jeden z najvšestrannejších slovenských výtvarníkov a legenda slovenskej ilustrácie Miroslav Cipár zomrel 8. novembra 2021 vo veku 86 rokov.Zdroje:https://scd.sk/osobnost/miroslav-ciparhttps://www.bibiana.sk/sk/podujatia/opustil-nas-miroslav-cipar-zakladatel-bibhttps://www.upn.gov.sk/sk/miroslav-cipar-1935-2021