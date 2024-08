Pred 90 rokmi sa narodil obľúbený divadelný a filmový herec Milan Kiš

Bratislava 3. augusta (TASR) – Svojim umením vedel diváka rozosmiať, ale talentu dovolil vyniknúť aj v dramatických postavách. Väčšinou hral submisívnych tragédov, ktorým sa nikdy nič nevydarilo a osud ich bil po hlave. Svoje role však stvárnil dokonale. Zahviezdil najmä vo filmoch Nevera po slovensky a Tisícročná včela.



Divadelný a filmový herec Milan Kiš, bratislavský rodák, bol dlhoročným členom Divadla Andreja Bagara v Nitre. V sobotu 3. augusta uplynie od jeho narodenia 90 rokov.



Milan Kiš sa narodil 3. augusta 1934 v Bratislave. Už ako žiak základnej školy chodil do rozhlasovej hereckej družiny. Vyrastal v bratislavskom Ružinove. Tam mali sídlo aj saleziáni. Práve s nimi hral ako dieťa hry s náboženskou tematikou. V roku 1952 sa prihlásil na konkurz do Dedinského divadla a 1. októbra toho roku sa stal jeho členom.



Prijali ho do mládežníckeho súboru, kde sa okrem hier pre mladých hralo aj bábkové divadlo pre najmenších. Medzi jeho prvými úlohami bola postava Míšu zo sovietskej hry so spevmi Svadba s venom, ktorú režíroval Štefan Munk. V roku 1953 si zahral spolu s Ondrejom (Ondrišom) Jariabkom vo veselohre Kubo.



Po návrate z vojenskej základnej služby sa v roku 1956 stal členom pobočky Dedinského divadla v Spišskej Novej Vsi. Po roku sa opäť vrátil na materskú scénu Dedinského divadla, ktoré onedlho zrušili.



Otvorili však Trnavské divadlo, v ktorom získal angažmán. Hral napríklad v Prefíkanej vdove úlohu Arlecchina. Veľmi úspešné predstavenie reprízovali stopäťdesiatkrát. Po ňom nasledovala podobná postava Trufaldína z Goldoniho hry Sluha dvoch pánov a harlekýn z Hry lásky a náhody. Režisér Karol Strážnický vo svojom absolventskom predstavení obsadil Milana Kiša do úlohy Dona Carlosa v dráme Filip II. Po ňom nasledoval doktor Gal v Čapkovom R. U. R. a v dramatických kreáciách nasledovala postava doktora Galéna v Bielej nemoci.



Pri ďalšej reorganizácii divadiel v roku 1965, keď spojili Nitru s Trnavou, Žilinu s Martinom, Spišskú Novú Ves s Prešovom prešiel Milan Kiš do Nitry. Začal vo Voskovcovom a Werichovom Nebi na zemi a v Katovi a bláznovi, neskôr účinkoval v Žobráckom dobrodružstve, Zurabáji, Klamárovi, Čarodejníkovi z krajiny Oz a v mnohých ďalších. Na scéne nitrianskeho divadla sa po boku Milana Kiša často objavoval jeho súputník Jozef Dóczy. Vo viacerých komédiách vytvorili kontrastnú dvojicu. Úspech žali najmä v inscenáciách Čudný pár a Zlatí chlapci.



Milan Kiš účinkoval v jednej z najúspešnejších inscenácií Divadla Andreja Bagara v Nitre Fidlikant na streche. Alternoval spolu s Mariánom Slovákom titulnú rolu mliekara Tovjeho. Od decembra 1998 ju v Nitre počas 143 repríz videlo 90.000 divákov. Za túto postavu v muzikáli Jozefa Bednárika si prevzal nasledujúci rok Cenu Jozefa Kronera.



Väčšina ľudí poznala herca Milana Kiša aj z televíznych obrazoviek a z filmového plátna. V televízii zaujal tragickou postavou Róma v dráme Martina Hollého Balada o siedmich obesených (1968), v Nevere po slovensky (1980) vynikajúco stvárnil starého mládenca Karčiho "Edisona", vo filme Pomocník (1982) zažiaril ako lekárnik Filadelfi a v kultovej Tisícročnej včele (1983) Juraja Jakubiska si zahral holiča Dropu.



Pred kameru sa po prvý raz postavil v roku 1973 vo filme Dolina. Jeho filmografiu dopĺňajú napríklad aj tituly Horúčka (1975), Tetované časom (1975), Ružové sny (1976), Penelopa (1977), Zlatá réva (1977), Zlaté časy (1978), Smrť šitá na mieru (1979), Děti zítřků (1980), Člny proti prúdu (1981), V bludisku pamäti (1984), Skleníková Venuša (1985), Cena odvahy (1986), Utekajme, už ide! (1986) či lyricky ladený príbeh Začiatok sezóny nakrútený v roku 1987.



S divadlom sa nedokázal rozlúčiť ani po odchode do dôchodku. Už vo vysokom veku stvárnil jednu z postáv v muzikáli režiséra Jozefa Bednárika Divotvorný hrniec.



Obľúbený herec Milan Kiš, ktorému Literárny fond udelil v novembri 2001 cenu za celoživotnú tvorbu, zomrel 5. marca 2007 v Nitre vo 72 rokov.