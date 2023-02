Pred ambasádou SR v Prahe si ľudia pripomenuli pamiatku Kuciaka

Praha 21. februára (TASR) — Mysľou a srdcom sme na Slovensku, nie je nám ľahostajný osud našej rodnej krajiny. Pred slovenským veľvyslanectvom v Prahe, kde si desiatky ľudí pripomenuli piate výročie vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, to v príhovore povedala kostýmová výtvarníčka Katarína Štrbová Bieliková, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Dnes tu stojíme v Prahe, ale mysľou a srdcom sme na Slovensku. Nie je nám ľahostajný osud našej rodnej krajiny," uviedla Štrbová Bieliková.



Aj Slováci žijúci v zahraničí môžu podľa nej urobiť veľa pre to, aby bolo Slovensko spravodlivou demokratickou krajinou, v ktorej platia zákony a ctia sa hodnoty. "Ste nám príkladom, ktorý nás inšpiruje a zaväzuje," odkázala Jánovi a Martine.



"Sme svedkami toho, že sa do politiky vracajú tí, ktorí tento strašný čin umožnili," povedala Štrbová Bieliková. Spoločnosť podľa nej dúfala, že systém "našich ľudí" skončí, ale nestalo sa tak. "Krytí paragrafom 363 a prokurátorom Marošom Žilinkom naberajú na moci a chystajú sa znovu si Slovensko privlastniť," dodala s odkazom na politikov, ktorí vládli v čase, keď sa vražda stala.



V rámci spomienkového zhromaždenia, ktoré zorganizovali spolky Slovákov žijúcich v Česku — Srdcom doma a Pražská kaviareň — prečítali aj list od rodiny Jána a Martiny.



Akciu prišla osobne podporiť aj slovenská chargé d'affaires Soňa Budayová. "Potrebujeme slušné Slovensko," vyhlásila a poďakovala sa mladým, ktorí si prišli pripomenúť pamiatku zavraždenej dvojice.



Piate výročie úkladnej vraždy si na Slovensku okrem politikov pripomenuli aj veľvyslanci viac než 20 krajín. Kvety k pamätníku na Námestí SNP osobne priniesla česká eurokomisárka Věra Jourová. O novinárovi a jeho partnerke hovorila v Európskom parlamente jeho predsedníčka Roberta Metsolová, pripomenuli si ich aj organizácie Reportéri bez hraníc či Medzinárodný tlačový inštitút.