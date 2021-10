SLEDUJEME: Vo viacerých mestách sa protestuje proti súdnej mape

Proti zrušeniu súdu protestovali v Ružomberku, pridali sa Čadca i Námestovo



Na snímke zamestnanci súdu počas zhromaždenia proti zrušeniu súdu 13. októbra 2021 v Ružomberku. Foto: TASR - Miroslava Mlynárová

Zamestnanci Okresného súdu v Topoľčanoch protestovali proti reforme súdnej mapy



Zamestnanci Krajského súdu v Košiciach protestovali proti jeho rušeniu



Na snímke protestné zhromaždenie proti navrhovanej reforme súdnej mapy pred Krajským súdom v Košiciach 13. októbra 2021. Foto: TASR - František Iván

Bratislava 13. októbra (TASR) - Sudcovia a zamestnanci Krajského súdu v Bratislave a siedmich bratislavských okresných súdov nesúhlasia s navrhovanou reformou súdnej mapy. V stredu sa preto desiatky z nich zhromaždili pred budovou Ministerstva spravodlivosti (MS) SR v Bratislave. Protestné akcie, vyjadrujúce nesúhlas so súdnou mapou, sa uskutočnili aj vo viacerých iných slovenských mestách.Na ministerstve sa uskutočňujú rozporové konania k zásadným pripomienkam k novej súdnej mape vznesené krajskými a okresnými súdmi. Protestujúci nesúhlas vyjadrovali zvukmi rapkáčov, trúbok či transparentmi s nápismi ako Stop súdnej mape alebo Dosť bolo ignorácie. Vyzvali ministerku spravodlivosti Máriu Kolíkovú, aby odstúpila.vyhlásila podpredsedníčka odborového zväzu Krajského súdu Bratislava Viera Habová.doplnila.Tvrdenia, že súdy v súčasnosti nefungujú efektívne, odmietla predsedníčka odborového zväzu zamestnancov justície SR Ingrid Vrkočová. Pripomenula množstvo práce zamestnancov súdov a nedostatok pracovníkov.skonštatovala.Sudcovia a zamestnanci súdov tiež tvrdia, že rozporové konania k desiatkam vznesených pripomienok sa konajú v krátkom čase od ich doručenia na MS. Sú presvedčení, že oboznámenie sa s pripomienkami preto nemohlo byť plnohodnotné.uviedol hovorca Krajského súdu v Bratislave Pavol Adamčiak.Reforma súdnej mapy predpokladá reorganizáciu krajských a okresných súdov i vznik mestských súdov v Košiciach a Bratislave. Počet obvodov okresných súdov sa má znížiť z 54 na 30. Tiež počíta so vznikom troch správnych súdov.Nesúhlas s návrhom novej súdnej mapy vyjadrilo v stredu približne 30 zamestnancov Okresného súdu v Ružomberku. Zišli sa predpoludním pred budovou súdu v centre mesta a v rukách držali transparenty s nápismialebo. Zhromaždenie tiež vyjadrilo podporu svojim zástupcom pri obhajovaní zachovania ružomberského súdu v rámci stredajšieho rozporového konania na ministerstve spravodlivosti v Bratislave.povedal riaditeľ správy Okresného súdu Ružomberok Ladislav Fiš.Ako doplnil, na ružomberskom okresnom súde aktuálne pracuje osem sudcov a 37 zamestnancov. V prípade, že dôjde k jeho zrušeniu, podľa Fiša nemajú žiadne informácie o tom, koľko zamestnancov zostane a koľko z nich prepustia.zhodnotil.Protesty proti novej podobe súdnej mapy sa v stredu popoludní v rámci Žilinského kraja konajú aj v Čadci a Námestove.Sudcovia a zamestnanci Okresného súdu v Topoľčanoch sa v stredu zhromaždili pred budovou súdu a protestovali proti navrhovanej reforme súdnej mapy. Svojou účasťou na proteste ich podporila aj primátorka Topoľčian Alexandra Gieciová. Podľa jej vyjadrenia síce rozumie reformám a je zástancom poriadku a pokroku, nová súdna mapa je však krokom proti občanovi.Podľa navrhovanej súdnej mapy topoľčiansky súd nebude existovať.povedala Gieciová.Protest proti podobe novej súdnej mapy sa v stredu dopoludnia konal pred sídlom Krajského súdu v Košiciach. Viac ako sto jeho zamestnancov protestovalo proti plánovanému rušeniu tohto súdu, ktorý by mal po novom nahradiť KS v Prešove.Protestujúci niesli transparenty s nápismi akoči. Na rušenie fungujúceho a vybaveného súdu v Košiciach nevidia racionálny dôvod, presťahovanie do Prešova by navyše podľa nich znamenalo problém pre dochádzanie pracovníkov aj účastníkov konaní z Košického kraja.Protest zorganizovala odborová organizácia pracovníkov justície pri krajskom súde.uviedla hovorkyňa KS v Košiciach Anna Pančurová. Zamestnanci si uplatnili hromadné pripomienky k príslušným návrhom zákonov.K odkazu protestného zhromaždenia sa vo vyhlásení pripojili aj sudcovia v obvode košického krajského súdu.uvádza sa vo vyhlásení, ktoré na proteste hovorkyňa prečítala.Hromadné pripomienky k návrhu súdnej mapy si uplatnili aj zamestnanci KS v Prešove a okresných súdov v jeho pôsobnosti.uviedla pre TASR hovorkyňa KS v Prešove a okresných súdov v jeho pôsobnosti Ivana Petrufová. Ďalší postup sa bude podľa nej odvíjať od výsledkov stretnutí s predstaviteľmi Ministerstva spravodlivosti SR.konštatovala.