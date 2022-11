Pred desiatimi rokmi padol most pri Kurimanoch, zomreli štyria ľudia

Kurimany/Bratislava 2. novembra (TASR) - Výstavba diaľničného mosta pri obci Kurimany si vyžiadala štyri obete a 11 zranených. Od tragickej udalosti, pri ktorej sa zrútil most vo výstavbe, uplynie v stredu 2. novembra desať rokov.



V piatok 2. novembra 2012 po 14. hodine pri betonáži druhého poľa mostnej konštrukcie pri výstavbe prvého úseku diaľnice D1 Jánovce - Jablonov zlyhala podperná konštrukcia pri obci Kurimany v okrese Levoča. Na mieste zahynuli dvaja robotníci, ďalší zomrel pri prevoze do nemocnice a štvrtá obeť tragédie podľahla zraneniam v nemocnici. Ďalších 11 osôb utrpelo zranenia, z toho tri vážne.



Nosná konštrukcia mosta nad diaľnicou D1 v úseku Jánovce - Jablonov spadla z výšky približne 15 až 20 metrov. Príčinou bol kolaps oceľových skruží, ktoré podopierali debnenie, kam sa lial betón. Podpornú konštrukciu pre stavebnú spoločnosť Semos v subdodávke realizovala spoločnosť Skruže Weise SK, k. s.



Spoločnosť Semos bola dodávateľskou firmou spoločnosti Bögl a Krýsl, ktorá realizovala výstavbu úseku diaľnice Jánovce - Jablonov v konzorciu so spoločnosťou Váhostav-SK.



Ministerstvo dopravy po tragickej udalosti zastavilo výstavbu na predmetnom úseku diaľnice. Následne rezort zakázal aj používanie kritizovaného typu podpornej skruže na akejkoľvek stavbe. Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) vznikla škoda za viac ako 96.000 eur.



Poškodenú časť diaľničného mosta sa na druhý pokus podarilo odstrelom zbúrať a stavebné práce na pravej časti mosta sa opäť rozbehli 3. apríla 2013. V októbri 2015 sa most stal súčasťou novootvoreného úseku diaľnice D1 v časti Jánovce - Jablonov.



V novembri 2015 vyšetrovateľ obvinil z prečinu všeobecného ohrozenia nemeckú statičku Sabine H., ktorá projektovala statiku podpornej mostnej konštrukcie a vypracovala statický výpočet na stavbe mosta na diaľnici Jánovce - Jablonov. Súdne pojednávanie na Okresnom súde v Spišskej Novej Vsi sa prvýkrát začalo koncom januára 2022.