Pred desiatimi rokmi sa konalo na Slovensku referendum o rodine

Bratislava 7. februára (TASR) - Od vzniku samostatnej Slovenskej republiky 1. januára 1993 sa uskutočnilo dosiaľ celkove deväť referend. Z nich bolo len jedno jediné platné - Referendum o vstupe krajiny do Európskej únie, ktoré sa uskutočnilo v máji 2003. Značne vypätá atmosféra v spoločnosti predchádzala referendu, známom ako Referendum o rodine, od konania ktorého uplynie v piatok 7. februára desať rokov.



Referendum, ktoré vyhlásil prezident Andrej Kiska na 7. februára 2015, iniciovala Aliancia za rodinu, ktorá vyzbierala vyše 400.000 podpisov. Namiesto pôvodne navrhovaných štyroch otázok odpovedali voliči len na tri. Štvrtú otázku totiž Ústavný súd SR zamietol. Dotýkala sa toho, či voliči súhlasia s tým, aby žiadnemu inému spolužitiu osôb okrem manželstva nebola priznaná osobitná ochrana, práva a povinnosti.



Tri referendové otázky zneli: Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?; Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova? a tretia otázka: Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?



Referendum sa nieslo v napätej atmosfére zástancov tradičnej rodiny, na jednej strane a podporovateľov práv sexuálnych menšín, na strane druhej. Zatiaľ čo podporovateľov motivovala najmä snaha chrániť tradičnú rodinu a právo detí na oboch rodičov, odporcovia vyjadrovali presvedčenie, že otázky zasahovali do oblasti ľudských práv. Preto vyzývali hlasovať najmä "nohami", teda nezúčastniť sa na referende.



Z politických strán referendum podporovalo najmä KDH, ktoré rok pred tým (4. 6. 2014) spolu s vládnym Smerom-SD presadilo ústavnú definíciu manželstva ako "jedinečného zväzku medzi mužom a ženou". Podporu referendu vyjadrila tiež v tom čase mimoparlamentná SNS.



V referende napokon hlasovalo 944.674 voličov, čo predstavovalo 21,41 percenta, čiže sa nedosiahlo predpísané kvórum 50 percent, a preto bolo vyhlásené za neplatné. Z tých, ktorí prišli k volebným urnám, odpovedalo vyše 90 percent hlasujúcich na všetky tri otázky kladne.



Referendum o rodine bolo v poradí ôsme celoštátne referendum po vzniku samostatnej SR. Prvé referendum vyhlásil prezident Michal Kováč na 22. októbra 1994. Podnetom na jeho vypísanie bolo uznesenie Národnej rady SR prijaté na návrh predsedu Združenia robotníkov Slovenska (ZRS) Jána Ľuptáka. Referendová otázka znela: "Súhlasíte, aby sa prijal zákon o preukazovaní finančných prostriedkov, ktoré boli použité pri dražbách a privatizácii?". Keďže sa na referende zúčastnilo iba 19,96 percenta občanov, bolo neplatné.



Zatiaľ posledné referendum, v poradí deviate, sa uskutočnilo 21. januára 2023 a týkalo sa ústavných zmien. Ľudia sa v ňom mali vyjadriť k tomu, či súhlasia s tým, aby bolo možné skrátiť volebné obdobie referendom alebo uznesením Národnej rady SR, a to zmenou Ústavy SR. Referendum inicioval Smer-SD spolu s ďalšími opozičnými stranami. Zúčastnilo sa na ňom iba 27,25 percenta voličov, takže bolo rovnako neplatné.