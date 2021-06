Pred letom zažívajú oddelenia dokladov veľký nápor

Bratislava 17. júna (TASR) - Pred letom a počas leta pravidelne zažívajú oddelenia dokladov okresných riaditeľstiev Policajného zboru nápor. Upozorňuje na to ministerstvo vnútra na sociálnej sieti s tým, že k zvýšenému záujmu o vydanie nových cestovných dokladov tento rok prispelo aj postupné uvoľnenie opatrení na hraniciach s možnosťou vycestovať do zahraničia. Počty žiadostí stúpali už počas apríla, a potom mája i júna tohto roka v tisíckach.



„Najčastejšie vybavovali nový doklad rodičia svojim deťom. Pri ceste do zahraničia musí mať totiž každý občan svoj vlastný cestovný doklad vrátane detí a pri deťoch je platnosť pasov kratšia v porovnaní s dospelými. U detí do šesť rokov platí pas dva roky a u detí do 16 rokov je platnosť obmedzená na päť rokov,“ spresnil rezort vnútra.



Zaujímavosťou je, že 9. júna padol šesťročný rekord v počte žiadostí o expresné vydanie pasu do dvoch dní. V tento deň evidujú 750 žiadostí expresnou formou. Celkový počet žiadostí o vydanie pasu 9. júna dosiahol inak 5318, čo je najviac za posledný mesiac. „Kým v apríli bol počet žiadostí o cestovný pas 17.061, v máji už vyskočil na 39.927 a k polovici júna predstavuje 28.542 žiadostí,“ uviedlo ministerstvo.



Pandémia nového koronavírusu, prijaté opatrenia a s tým spojené obmedzené cestovanie sa podľa rezortu podpísali minulý rok o viac ako stopercentný prepad záujmu o vybavenie nového pasu. V rokoch 2017 až 2019 počty žiadostí každý rok výrazne presahovali 400.000. Minulý rok požiadalo o pas 192.314 ľudí.



Občania môžu cestovať do štátov EÚ a niektorých ďalších európskych krajín aj na občiansky preukaz. Ministerstvo upozorňuje, aby si verejnosť skontrolovala jeho platnosť.



Polícia zároveň odporúča verejnosti, aby si pred vycestovaním do zahraničia overila aktuálne epidemiologické podmienky v tranzitnej a cieľovej krajine, ako aj podmienky návratu domov. Potrebné informácie sú na webe korona.gov.sk či na webe ministerstva zahraničných vecí.