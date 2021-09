Stovky ľudí prišli pred Národnú radu podporiť reformu národných parkov

Na snímke zhromaždenie Osloboďme národné parky – Zhromaždenie za záchranu národných parkov pred budovou NR SR 16. septembra 2021 v Bratislave. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Bratislava 16. septembra (TASR) - Stovky ľudí sa zišli vo štvrtok poobede pred Národnou radou SR na podporu plánovanej reformy národných parkov. Žiadajú utlmenie ťažby na štátnych pozemkoch v národných parkoch a o presun pozemkov v národných parkoch patriacich štátu pod ochranárov.Iniciatíva My sme les, ktorá akciu zorganizovala, chcela poslancom odkázať, že ľudia pozorne sledujú, či konečne zastavia devastáciu vzácnych lesov v národných parkoch. Pripomenula, že parlament doteraz nikdy nestál pred tak závažným rozhodnutím - odobrať správu štátnych pozemkov v národných parkoch lesohospodárskym podnikom, ktoré v nich ťažia drevo, a dať ju Štátnej ochrane prírody pod Ministerstvom životného prostredia.Na transparentoch bolo vidieť nápisy akoči. Podľa Mareka Kuchtu z iniciatívy My sme les petíciu Osloboďme národné parky podpísalo vyše 36.000 ľudí.povedal Kuchta.Pripravovaná novela zákona o ochrane prírody a krajiny je podľa organizátorov dôležitá, pretože situácia v národných parkoch je kritická. Podľa iniciatívy každý mesiac odíde 1600 – 2800 vyťažených kamiónov dreva z národných parkov či 380 – 640 kamiónov týždenne.povedal Kuchta. V súčasnosti sú národné parky podľa Kuchtu atraktívne napríklad na výstavbu hotelov či ťažbu dreva.V súvislosti s reformou sa protestovalo minulý týždeň i v Banskej Bystrici. Na celoslovenskom zhromaždení na podporu vidieka a jeho obyvateľstva, ktoré sú proti reforme národných parkov a chránených území, sa vo štvrtok (9.9.) zišlo cez tisíc účastníkov. Rečníci zdôraznili, že pripravovaná novela zákona o ochrane prírody a krajiny bude mať negatívne dosahy.Minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO) reagoval na zhromaždenie s tým, že ľudí zavádzajú. Upozornil, že reforma sa netýka majiteľov neštátnych lesov a pokusy spolitizovať ju sú nešťastné. Slovenská lesnícka komora vyjadrenie envirorezortu, že organizátori nedávneho zhromaždenia v Banskej Bystrici sú politicky motivovaní a podávajú klamlivé informácie, odmietla.Novela zákona o reforme národných parkov hovorí o presune pozemkov v národných parkoch patriacich štátu pod ochranárov. Zámer predložili do parlamentu koaliční poslanci. Poslanci parlamentu by o novele zákona o ochrane prírody mali rokovať na októbrovej schôdzi.