Pred odchodom našich športovcov na ZOH vystúpi v parlamente Hrbeková
Bratislava 26. januára (TASR) - V Národnej rade (NR) SR má vo štvrtok (29. 1.) vystúpiť členka Medzinárodného olympijského výboru na Slovensku Danka Hrbeková. Vystúpenie je naplánované v súvislosti s odchodom slovenských športových reprezentantov na Zimné olympijské hry (ZOH) 2026 v talianskom Miláne a v Cortine d'Ampezzo. Hrbeková má pred poslancami rečniť od 11.00 h. Vyplýva to z programu 46. schôdze NR SR, ktorá sa začína v utorok (27. 1.).
Na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine d'Ampezzo bude Slovensko reprezentovať 52 športovcov. Vo výprave je spolu 36 mužov a 16 žien. Na predchádzajúcich zimných hrách v Pekingu malo Slovensko 50 športovcov (37 mužov + 13 žien). Prvá časť výpravy vycestuje do dejiska hier 29. januára.
