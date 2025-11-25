< sekcia Slovensko
Pred parlamentom sa podvečer koná protest

Autor TASR
Bratislava 25. novembra (TASR) - Pred budovou Národnej rady (NR) SR v Bratislave sa v utorok podvečer koná protest proti navrhovanej zmene Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO) na nový úrad. Zhromaždenie zvolala mimoparlamentná strana Demokrati. K iniciatíve sa pridali aj parlamentné opozičné Progresívne Slovensko, SaS a KDH.
„Vládna koalícia sa rozhodla zlikvidovať Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti - štátnu inštitúciu, ktorá chránila ľudí odhaľujúcich a oznamujúcich korupciu. Bez diskusie, bez pripomienok, bez hanby,“ zdôvodnili zvolanie protestu Demokrati. Rušenie úradu považujú za akt otvorenej pomsty ministra vnútra Matúša Šutaja Eštok (Hlas-SD) a premiéra Roberta Fica (Smer-SD). „Ide o otvorenú pomstu čestným oznamovateľom korupcie a policajtom okolo Jána Čurillu. Fico a Šutaj Eštok nezvládli, že im úrad uložil pokuty, a tak sa rozhodli úrad rovno zrušiť,“ skonštatovala strana.
Vláda v sobotu (22. 11.) schválila návrh zákona, ktorým sa má zriadiť nový centrálny Úrad na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Nahradiť má doterajší Úrad na ochranu oznamovateľov, rovnako má prevziať agendu odškodňovania obetí trestných činov od ministerstva spravodlivosti.
Premiér deklaroval, že na úrovni ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti sa nič nemení. „Len navrhujeme zmeniť štruktúru úradu a pridať mu ďalšie kompetencie v oblasti ochrany obetí trestných činov,“ skonštatoval Fico. Minister vnútra dodal, že návrh zriadiť nový úrad vzišiel zo spoločnej iniciatívy jeho rezortu, Úradu vlády SR a ministerstva spravodlivosti. „Ochraňujeme obete a oznamovateľov trestných činov, nie tých, ktorí sú z ich páchania obvinení. Vznikne úrad, ktorý bude slúžiť tým, ktorí ochranu právom potrebujú a nie politicky zneužívajú,“ napísal na sociálnej sieti Šutaj Eštok.
