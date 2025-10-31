< sekcia Slovensko
Pred piatimi rokmi sa konalo celoplošné testovanie
Prvým registrovaným človekom s vírusom SARS-CoV-2 na svete bol 55-ročný muž z čínskej provincie Chu-pej, ktorý sa nakazil 17. novembra 2019.
Autor TASR
Bratislava 31. októbra (TASR) - Pred piatimi rokmi sa na Slovensku uskutočnilo celoplošné testovanie na ochorenie COVID-19. Testovalo sa od soboty 31. októbra 2020 do nedele 1. novembra 2020. Celkovo sa otestovalo 3.625.332 obyvateľov Slovenskej republiky, pričom sa odhalilo 38.359 nakazených osôb. Celoplošné testovanie prebehlo počas druhej vlny pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 na Slovensku, od augusta 2020 do mája 2021.
Celoplošnému testovaniu predchádzalo tzv. pilotné testovanie, ktoré prebehlo o týždeň skôr - od 23. októbra do 25. októbra 2020, a to v okresoch, ktoré boli vtedy najviac zasiahnuté nákazou. Išlo o severné okresy Tvrdošín, Námestovo, Dolný Kubín a Bardejov. V pilotnej akcii bolo spolu otestovaných 140.945 ľudí, 5594 prípadov vykázalo pozitivitu.
Prvým registrovaným človekom s vírusom SARS-CoV-2 na svete bol 55-ročný muž z čínskej provincie Chu-pej, ktorý sa nakazil 17. novembra 2019. Práve z metropoly tejto provincie Wu-chan sa smrteľný koronavírus rozšíril do celého sveta a spôsobil pandémiu. Podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) si pandémia na celom svete vyžiadala takmer sedem miliónov obetí.
Na Slovensku sa prvý prípad nákazy potvrdil 6. marca 2020. Infikovaným bol 52-ročný muž z Kostolišťa pri Malackách, ktorého nakazil syn po návrate z Benátok. O mesiac neskôr, 6. apríla 2020, vtedajší minister zdravotníctva Marek Krajčí informoval, že Slovensko má potvrdené prvé dve úmrtia na ochorenie COVID-19. Pandémia si v krajine postupne vyžiadala viac ako 21.000 obetí. Počet zaznamenaných prípadov prekročil 1,8 milióna.
Pandémia na Slovensku prebehla v troch hlavných vlnách. Prvá trvala od marca 2020 do júna 2020. Druhá od augusta 2020 do mája 2021 a priniesla najväčší nárast počtu obetí, pribudlo ich cca 12.000. Tretia vlna spadá do obdobia jeseň 2021 - jar 2022 a vyznačovala sa najprudším nárastom počtu prípadov - približne 1,5 milióna.
Konfrontované s pandémiou boli vlády Petra Pellegriniho (marec 2020), Igora Matoviča (marec 2020 - apríl 2021), Eduarda Hegera (apríl 2021 - máj 2023) a v záverečnej fáze aj vláda Ľudovíta Ódora (od mája 2023).
V súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 sa na Slovensku zavádzali obmedzujúce opatrenia v snahe zabrániť šíreniu nákazy. Jedným z opatrení bolo aj celoplošné testovanie, ktoré sa uskutočnilo počas vlády Matoviča. Prebehlo od soboty 31. októbra do 1. novembra 2020, pričom odberné miesta boli otvorené od 7.00 h do 22.00 h. Prestávky boli v čase 12.00 - 12.45 h a 18.00 - 18.30 h. Posledný ster sa odobral približne o 21.30 h.
Nemuseli sa na ňom zúčastniť deti do desať rokov, autisti, onkologickí pacienti alebo pacienti, ktorým to neumožňoval zdravotný stav. Rovnako sa nemuseli dať testovať tí, ktorí boli v predchádzajúcich 90 dňoch pozitívne testovaní na nový koronavírus. Výnimka platila aj pre osoby nad 65 rokov v dobrovoľnej domácej karanténe.
Operáciu Spoločná zodpovednosť, ako sa označilo celoplošné testovanie, zabezpečovali Ozbrojené sily SR v spolupráci s Policajným zborom, vládou SR a orgánmi regionálnej a miestnej samosprávy. Na testovanie bolo pripravených približne 5000 odberných miest. Ministerstvo financií SR vyčlenilo na celoplošné testovanie jednotlivým ministerstvám a inštitúciám spolu 119,89 milióna eur. Na testovanie sa používali antigénové testy od spoločnosti Eurolab Lambda, ktorých Správa štátnych hmotných rezerv SR objednala 13 miliónov kusov.
Testovanie prebehlo na vyhradených odberných miestach, na ktorých pôsobili zdravotníci, príslušníci ozbrojených síl a miestnej samosprávy. Dokopy sa na Slovensku podieľalo na testovaní približne 43.000 ľudí, z toho asi 20.000 zdravotníkov. Do operácie sa zapojilo aj 33 rakúskych a 200 maďarských vojenských medikov či zdravotníkov.
Z 38.359 nakazených osôb bol najvyšší podiel zaznamenaný v okresoch Čadca (3,22 percenta), Stará Ľubovňa (2,8 percenta) a Púchov (2,65 percenta). Bratislava mala v rámci celoplošného testovania na ochorenie COVID-19 piaty najnižší podiel pozitívnych testov spomedzi okresov na Slovensku. S podielom 0,33 percenta sa umiestnila za okresmi Veľký Krtíš (0,31 percenta), Rožňava (0,29 percenta), Banská Štiavnica (0,28 percenta) a Revúca (0,27 percenta).
Nasledujúci víkend - od 7. novembra do 8. novembra - sa uskutočnilo plošné testovanie v okresoch, ktoré mali počas celoplošného testovania viac ako 0,7 percenta (vrátane) pozitívnych prípadov. Týkalo sa to 45 okresov a otestovalo sa 2.044.855 ľudí, pričom sa odhalilo 13.509 nakazených.
