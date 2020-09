Pred senátom ŠTS bude pokračovať proces so starostom Dolného Chotára

Bratislava 1. septembra (TASR) - Pred Špecializovaným trestným súdom (ŠTS) v Pezinku bude pokračovať vo štvrtok (3. 9.) proces so starostom Dolného Chotára Františkom D. a spol.



František D., jeho syn František D. mladší, Ladislav A. a Roland Sz. čelia obžalobe z viacerých vrážd, podvodu, drogovej trestnej činnosti, ako aj z členstva v skupine sátorovcov. Podľa obžaloby mali svoje obete zadržať v prezlečení za policajtov a následne ich zaškrtiť. Na štvrtkovom pojednávaní, ako TASR informovala hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková, by mal vypovedať jeden svedok.



Ďalšie pojednávania sú naplánované na 10., 14. a 30. septembra a následne na začiatok októbra. Počas nich by mali vypovedať ako svedkovia minimálne piati členovia gangu sátorovcov, ktorá je pokladaná za najbrutálnejšiu zločineckú skupinu v histórii Slovenska.



Vraždy si mal objednávať František D. ako spôsob umlčania tzv. bielych koní. Niektoré z vrážd boli vykonané tak, že zastavili svoje obete pod zámienkou policajnej kontroly. V policajnom prestrojení ich presunuli do priestorov bývalej čárdy, ktorá patrila ďalšiemu členovi skupiny. Obeti následne dali na ruky putá, niekoľko hodín ju strážili a potom presunuli na miesto s vykopaným hrobom. Tam svoju obeť usmrtili zaškrtením. Za takýto skutok mali inkasovať vykonávatelia vraždy vtedajšie tri milióny korún s tým, že sa jedna z týchto vrážd mala stať medzi rokmi 2003 a 2004.



Starosta je obžalovaný aj zo založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny sátorovcov, ktorá sa podľa obžaloby zaoberala páchaním rôznej ekonomickej a majetkovej trestnej činnosti, ako aj páchaním násilnej trestnej činnosti, a to najmä vrážd vtedajšej konkurenčnej skupiny papáyovcov.



Podľa prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Bohdana Čeľovského ide proces s aktívnym politikom, ktorý je obžalovaný z vrážd, dôkazom toho, že si spravodlivosť časom nájde každého. "Nikto sa neschová za svoju politickú činnosť alebo kontakty, keďže je známe, že mal obžalovaný aktívne kontakty s politikmi aj s funkcionármi z prostredia justície," doplnil. Na margo hrobov obetí dodal, že sa naďalej pátra v okolí západného Slovenska.



Po ostatných pojednávaniach so sátorovcami sa mali na základe informácií z pojednávaní podľa prokurátora niektoré telá aj premiestňovať. Gang mal mať na svedomí viac ako 80 ľudských životov.