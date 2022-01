Pred súd sa postaví bývalý šéf úradu zvláštnych policajných činností

Banská Bystrica 16. januára (TASR) – Pred samosudcu Špecializovaného trestného súdu (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, by sa mal v stredu (19. 1.) postaviť bývalý riaditeľ Úradu zvláštnych policajných činností Prezídia Policajného zboru Jozef R., známy z kauzy Judáš. Vyplýva to z rozpisu činnosti ŠTS, zverejneného na jeho webovej stránke. Proces má pokračovať aj 20. januára.



Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry podal obžalobu na Jozefa R. za činnosť pre zločineckú skupinu a dva skutky zločinu prijímania úplatku. V prípade uznania viny mu hrozí trest odňatia slobody od päť do 12 rokov a prepadnutie majetku. Vlani v máji o tom informoval hovorca Generálnej prokuratúry SR Dalibor Skladan.



Jozefa R. zadržali v rámci policajnej akcie Judáš na začiatku decembra 2020. Medzi obvinenými bol v tomto prípade bývalý prezident Policajného zboru (PZ), dnes už nebohý Milan Lučanský, tiež bývalí predstavitelia Slovenskej informačnej služby a aj bývalí vysokopostavení funkcionári PZ a finančnej správy. Obvinili ich z korupcie a jednu osobu aj zo založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny.



Skupinu pôvodne ôsmich obvinených vrátane Jozefa R. zobral sudca ŠTS v decembri 2020 do väzby. Z nej sa dostal na slobodu v apríli minulého roku.