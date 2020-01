Pred Svetovými dňami mládeže sa uskutoční Národné stretnutie mládeže

Bratislava 27. januára (TASR) - Pred Svetovými dňami mládeže (SDM) v portugalskom Lisabone, ktoré budú v roku 2022, sa uskutoční na Slovensku Národné stretnutie mládeže (NSM) 2021. TASR o tom v pondelok informovala Konferencia biskupov Slovenska (KBS) s odkazom na web NSM.



Stretnutia mladých v menších rozmeroch sa každý rok v rôznych mesiacoch konajú v jednotlivých diecézach. Podnetom pre ne bola výzva sv. Jána Pavla II., aby sa mladí stretli so svojimi biskupmi. SDM sa po prvýkrát konali v roku 1986 v Ríme na podnet Jána Pavla II. Naposledy sa SDM uskutočnili presne pred rokom – v januári 2019. Tie nasledujúce budú v portugalskom Lisabone v roku 2022.



"Pred rokom sme dostali pozvanie od pápeža Františka do Lisabonu. A preto sme biskupom predložili zámer pokračovať v myšlienke celonárodných stretnutí slovenskej mládeže. Súhlasili s ideou, aby sa pred ďalšími svetovými dňami mládeže konali ďalšie národné – v roku 2021," povedal kňaz Matúš Reiner, tajomník Rady KBS pre mládež a univerzity. Ako dodal, bude to príprava na SDM v Lisabone.



"Hoci nás ďalší projekt čaká až v roku 2021, už teraz sme začali prvé neoficiálne prípravy. Po schválení nápadu biskupmi nás čaká výber mesta, v ktorom sa podujatie uskutoční, oficiálne oznámenie a vytvorenie tímu, ktoré stretnutie pripraví," povedal Reiner. Zároveň dodal, že vo februári sa začne v súvislosti s touto príležitosťou aj modlitbová kampaň.



Mladí sa stretli na celoslovenskej úrovni už viackrát aj v minulosti. V priamej nadväznosti na SDM však naštartovalo NSM svoju históriu v roku 2013 v Ružomberku, pričom sa konalo paralelne so SDM 2013 v Rio de Janeiro. O dva roky neskôr to bolo NSM v Poprade, ktoré predchádzalo SDM 2016 v Krakove. Zatiaľ posledné sa konalo v roku 2018 v Prešove. Doteraz sa na NSM zúčastnilo vyše 12.000 ľudí a pomáhalo viac ako 1000 dobrovoľníkov.