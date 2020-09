Pred Úradom vlády protestovali nepočujúci

Bratislava 2. septembra (TASR) – Z dôvodu chýbajúcich tlmočníkov pre nepočujúcich na vládnych tlačových konferenciách protestovali v stredu pred Úradom vlády SR desiatky ľudí. Ako poukázal predseda Slovenského zväzu nepočujúcich Jaroslav Cehlárik, netlmočilo sa už dva týždne a tlmočníci za doterajšiu polročnú prácu nedostali ani zaplatené. Úrad vlády reagoval, že situáciu rieši, tlmočníkom chce zmluvu ponúknuť do konca týždňa.



„Žiadame okamžité obnovenie tlmočenia na Úrade vlády,“ povedal Cehlárik. Tvrdí, že Úrad vlády porušuje právo na prístup k informáciám, nepočujúci nerozumejú, čo sa na tlačových konferenciách deje a nedostávajú dôležité informácie. Predseda zväzu nepočujúcich poukázal na to, že situáciu je možné riešiť ústavnou žalobou. „Takéto riešenie použijeme, len keď vyčerpáme všetky možnosti a budeme vidieť, že cesta je nepriechodná,“ doplnil pre TASR Cehlárik.



Na protestnej akcii nepočujúci žiadali aj okamžité vyplatenie odrobenej práce tlmočníkov. Za svoju prácu na Úrade vlády nedostali zaplatené od februára. Podľa Cehlárika boli tlmočníci doposiaľ trpezliví pre vážnosť situácie v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu.



„Tlmočníci chodili na takmer všetky tlačovky, nemali však uzatvorenú žiadnu zmluvu s Úradom vlády,“ vysvetlil vedúci Úradu vlády SR Július Jakab. „Tlmočnícke služby sme zastavili do momentu, kým nebudeme mať spoločne podpísanú zmluvu.“



Tlmočníkov pre nepočujúcich pre tlačové konferencie spojené s krízovým štábom malo ešte vo februára zazmluvniť Ministerstvo vnútra SR. Podľa Jakaba teraz vznikol rozpor, keď ministerstvo nevedelo čo má a nemá platiť.



Jakab ozrejmil, že zmluva Úradu vlády SR je aktuálne vo finálnej podobe, situáciu by chceli vyriešiť do konca tohto týždňa. Predchádzajúca práca tlmočníkov bude podľa Jakaba vyplatená ministerstvom vnútra. Cehlárik poznamenal, že žiadnu zmluvu zväz s ministerstvom nepodpisoval.