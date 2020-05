Pred využitím 24-hodinovej výnimky si treba overiť situáciu v krajine

Bratislava 19. mája (TASR) - Občania, ktorí plánujú od štvrtka (21. 5.) vycestovať a vrátiť sa na Slovensko do 24 hodín v rámci novej všeobecnej výnimky, by si mali na stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR preveriť, či budú vpustení na územie danej krajiny. Polícia na to upozornila na sociálnej sieti.



"Napríklad do Maďarska sa dostanú iba tí občania SR, ktorí majú v krajine trvalý alebo prechodný pobyt. Rakúsko zrušilo iba systematické kontroly, ďalšie budú náhodné, všetky jeho nariadenia ostávajú v platnosti," načrtla polícia.







Slovensko udelilo od štvrtka výnimku z karantény i povinnosti absolvovať test na COVID-19 na maximálne 24-hodinovú návštevu Maďarska, Poľska, Českej republiky, Rakúska, Chorvátska, Slovinska, Švajčiarska a Nemecka. "Kontrola bude zabezpečená prostredníctvom formulára, v ktorom policajti pri prechode hraníc zaznačia čas odchodu mimo SR a skontrolujú čas príchodu," priblížili. Zároveň poznamenali, že štátnu hranicu je možné prekročiť len cez otvorený hraničný priechod.