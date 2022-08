Pred začiatkom školy je potrebné zájsť s dieťaťom k očnému lekárovi

Bratislava 24. augusta (TASR) - Pred nástupom do školy je potrebné zájsť s dieťaťom na prehliadku k očnému lekárovi, keďže vek hrá významnú úlohu v prípade odhalenia očnej chyby. Pre TASR to uviedla vedúca sekcie ochrany a podpory zdravia a špecializovaných činností Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR Jana Hamade.



Čím skôr sa na prípadnú očnú chybu príde, tým väčšia je šanca na jej úspešné liečenie. "Pri zanedbaní, naopak, môže hroziť rozvoj tupozrakosti alebo škúlenie," povedala odborníčka.



Hamade upozornila, že žiaci budú pravdepodobne v priebehu školského roka tráviť niekoľko hodín denne pri počítači, mobilných telefónoch a tabletoch a preto je potrebné naučiť ich jednoduché návyky, ako sa o oči starať pred nástupom do školy. Rovnako aj počas vyučovania, pri písaní úloh i počas hodín telesnej výchovy, prípadne účasti na rôznych krúžkoch.



"Pri práci s počítačom dochádza pre zvýšené sústredenie oka na monitor a zníženej frekvencii žmurkania k vysychaniu oka a dieťa môže pociťovať únavu, pálenie očí alebo vidieť rozostrený obraz," upozornila Hamade. Riešením je podľa nej nastavenie optimálneho času stráveného pri počítači, čo je podľa odborníkov okolo dvoch hodín denne. Ďalej pomáhajú pravidelné prestávky, počas ktorých je dobré pozerať sa pre zmenu do diaľky, napríklad z okna, alebo vyskúšať očnú gymnastiku.