Aromatizované zahrievané tabakové výrobky by sa mohol zakázať

Bratislava 26. apríla (TASR) - Predaj zahrievaných tabakových výrobkov s arómou by sa mal zakázať. Vyplýva to z návrhu novely zákona o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov z dielne poslancov Sme rodina, ktorý predložili do Národnej rady (NR) SR s cieľom zosúladiť národnú a európsku legislatívu.



"Navrhuje sa doplniť do zákona definíciu zahrievaného tabakového výrobku, ktorým je nový tabakový výrobok, z ktorého sa zahrievaním uvoľňujú emisie obsahujúce nikotín a iné chemické látky, ktoré následne používateľ vdychuje, pričom ide v závislosti od ich vlastností o bezdymové tabakové výrobky alebo o tabakové výrobky na fajčenie," uviedli predkladatelia.



Na zahrievané tabakové výrobky sa má vzťahovať zákaz uvádzať na trh tabakové výrobky s charakteristickou arómou alebo obsahujúce arómy v akýchkoľvek ich zložkách, ako napríklad vo filtroch, papieroch, baleniach, kapsulách, alebo akékoľvek technické prvky umožňujúce zmenu vône alebo chuti dotknutých tabakových výrobkov alebo ich intenzity dymu, ktorý už existuje pre cigarety a tabak na vlastnoručné zhotovenie cigariet.



Navrhovaná účinnosť zákona je od 23. októbra.