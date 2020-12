Predajcovia Nota Bene budú rozdávať mikulášske koláčiky šťastia

Bratislava 4. decembra (TASR) – Predajcovia Nota Bene začnú v pondelok (7. 12.) v Bratislave i ďalších mestách rozdávať mikulášske koláčiky šťastia. Do ulíc miest by tak chceli priniesť predvianočnú atmosféru obdarovania a zároveň dať možnosť zakúpiť si novú knihu a ilustrovaný kalendár z dielne Nota Bene. Počas pondelka im bude pomáhať v hlavnom meste aj niekoľko slovenských hercov a herečiek.približuje šéfredaktorka časopisu Sandra Pazman Tordová s tým, že z predaja oboch darčekov zostáva predajcom polovica sumy.Počas pondelkovej mikulášskej akcie si budú môcť záujemcovia kúpiť novú knihu a kalendár aj od Henriety Mičkovicovej, Adyho Hajdu a Anny Šiškovej, ktorí si tak na hodinu vyskúšajú, aké to je byť v koži predajcu.vyzýva Hajdu, ktorý bude spolu s Annou Šiškovou a predajcom Nota Bene pomáhať na Hviezdoslavovom námestí neďaleko divadla medzi 14.00 a 15.00 h. Henrieta Mičkovicová bude pomáhať pri vchode do nemocnice na Antolskej ulici v Petržalke od 11.00 do 12.00 h.Témou ilustrovaného kalendára na rok 2021 sú kultové knihy z detstva. Svojich obľúbených knižných hrdinov v ňom predstavujú predajcovia z viacerých slovenských miest, ako aj niektorí pracovníci združenia Proti prúdu, ktoré Nota Bene vydáva. Spolu s nimi si tak bude možné pripomenúť napríklad Babičku Boženy Němcovej, Pipi Dlhú Pančuchu, Tarzana či Vinnetoua.Novú knihu Svetlo pod perinou tvoria príbehy 14 inšpiratívnych osobností zo Slovenska prerozprávané rozprávkovou formou. Čitatelia v nej nájdu aj príbeh astrobiologičky Michaely Musilovej, lyžiarky Henriety Farkašovej, hokejistu Michala Handzuša, hudobníka Mariána Vargu či novinára Jána Kuciaka.Predajcov Nota Bene je možné podporiť v rámci krízovej zbierky na linku www.pomahatjelahke.sk . Podporou zabezpečí občianske združenie (OZ) Proti prúdu ľuďom bez domova strechu nad hlavou, základné životné potreby (stravu, hygienické potreby), ochranné pomôcky a bezpečné miesto na prežitie karantény.