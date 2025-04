Predkladanie žiadostí v rámci výzvy Obnov dom MINI 2 uzavreli

Bratislava 8. apríla (TASR) - Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) v utorok uzavrela elektronické predkladanie žiadostí v rámci tretieho kola výzvy Obnov dom MINI 2, ktorá bola určená pre nízkopríjmové domácnosti na celom Slovensku. Dôvodom zastavenia podávania nových žiadostí je naplnenie limitu 5000 doručených žiadostí. Za 22 dní od spustenia podávania žiadostí sa do tretieho kola výzvy zapojili domácnosti z 1620 obcí naprieč celým Slovenskom. TASR o tom informoval odbor komunikácie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR.



„Už za prvý týždeň sme evidovali vyše 2000 elektronicky podaných žiadostí. Dnes umožňujeme ľuďom zatepľovať domy rýchlejšie, bez zbytočných výdavkov a energetických certifikátov, ktoré zaviedli predošlé vlády,“ uviedol šéf envirorezortu Tomáš Taraba (nominant SNS).



Podľa priebežných štatistík najviac žiadostí prišlo z Banskobystrického (1500) a Prešovského kraja (899), najmenej záujemcov bolo z Bratislavského kraja (65). Najväčší záujem o príspevok na obnovu rodinného domu prejavili domácnosti v obci Rimavská Seč, elektronický formulár vyplnilo až 61 žiadateľov.



Generálny riaditeľ SAŽP Juraj Moravčík upozorňuje žiadateľov, aby nezabudli najneskôr do 22. apríla doručiť vytlačenú a podpísanú žiadosť spolu s prílohami, ktoré elektronicky nenahrali počas vypĺňania online formulára žiadosti. „Urobiť tak môžu poštou alebo kuriérom do SAŽP na Rožňavskú 24 v Bratislave, prípadne osobne do jednej z desiatich regionálnych kancelárií enviroagentúry. SAŽP sa pritom aj naďalej sústredí na vysoké tempo vyhodnocovania predložených žiadostí tak, aby splnila v minulosti už aj tak meškajúce míľniky plánu obnovy, a síce 13.000 obnovených rodinných domov do polovice roka 2025 a celkového cieľa 25.164 obnovených domov v roku 2026,“ priblížil Moravčík.



Žiadatelia, ktorí splnia podmienky, dostanú po podpísaní zmluvy zálohu do výšky 5000 eur. Domácnosti ohrozené energetickou chudobou z celého Slovenska mohli požiadať o 10.000 eur na zateplenie fasády, výmenu starých okien a dverí, inštaláciu kotla na biomasu alebo solárnych panelov.



„Na pravidelnej a odbornej báze komunikujem s predstaviteľmi EÚ a hľadáme možnosti ďalšieho financovania rodinných domov aj do budúcnosti,“ uzavrel Taraba.