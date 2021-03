Predĺženie núdzového stavu vláda odôvodňuje epidemiologickou situáciou

Bratislava 31. marca (TASR) – Napriek zlepšujúcim sa číslam a poklesu chorobnosti ostáva epidemiologická situácia naďalej krehká a predčasným uvoľnením opatrení by mohlo nastať opätovné zhoršenie stavu. Vláda SR na to upozorňuje v súvislosti s návrhom na vyjadrenie súhlasu Národnej rady SR s opakovaným predĺžením núdzového stavu. Kabinet schválil návrh na stredajšom rokovaní.



Kabinet v odôvodnení predĺženia, o ktorom rozhodol 17. marca, upozorňuje na to, že naďalej dochádza k ohrozeniu života a zdravia občanov a bezprostredne hrozí, že šírením takzvanej britskej agresívnejšej mutácie ochorenia COVID-19 dôjde k ďalším nenapraviteľným a podstatným stratám na životoch alebo k zásadnému ohrozeniu zdravia na celom území Slovenskej republiky.



Predkladatelia v materiáli uvádzajú, že odhad národného reprodukčného čísla je v rozmedzí 0.8 - 0.9, čo svedčí o zlepšení epidemiologickej situácie. "Problém však je, že táto situácia nie je homogénna po celom Slovensku. Okresy na severe Slovenska ešte stále dosahujú hodnoty reprodukčného čísla nad 1.10, čo je nebezpečne vysoká hodnota pre SARS-CoV-2. Súčasne 97 percent výskytu ochorenia tvorí 'britský' B117 variant, ktorý je infekčnejší a smrtnejší," upozorňujú. "V praxi to znamená, že tento variant má potenciál veľmi rýchle vychýliť reprodukčné číslo pri sebamenšom uvoľnení opatrení a v priemere na tento variant umiera viacej ľudí ako na 'starý wuhanský' variant," objasňujú.



Poukazujú tiež na to, že spoločnosť ešte nie je dostatočne imunizovaná ani očkovaním, keďže zaočkovanosť proti novému koronavírusu je len nad 10 percent, respektíve nad päť percent pri druhej dávke.



Odôvodnenia, ktoré obsahovala predkladacia správa ešte doplnili o ďalšie priamo na rokovaní kabinetu.



Predkladatelia varujú, že nepredĺženie núdzového stavu by znamenalo riziko okamžitej eskalácie reprodukčného čísla na predošlé hodnoty 1.2 - 1.3, čo znamená zdvojnásobenie počtov infekcií každé dva až tri týždne.



"Vláda SR zastáva názor, že opätovné predĺženie núdzového stavu je v súlade s princípmi demokratického právneho štátu, v súlade s Ústavou a ústavným zákonom, je proporcionálne k sledovanému cieľu a vychádza z faktického stavu šírenia pandémie ochorenia COVID-19 a jeho britského variantu," uzatvára kabinet v odôvodnení návrhu na vyslovenie súhlasu parlamentu.



Vláda rozhodla o opätovnom predĺžení núdzového stavu 17. marca, 40-dňová prolongácia začala platiť od 20. marca. Rozhodnutie vlády musí do 20 dní odobriť parlament. Tento systém má byť "ústavná poistka" v rámci deľby moci a systému bŕzd a protiváh v parlamentnej republike.