Predĺžili lehotu na navrhovanie kandidátov na sudcu Všeobecného súdu

Bratislava 10. februára (TASR) - Predseda Súdnej rady SR Ján Mazák predĺžil lehotu na predloženie návrhov na kandidáta na sudcu a dodatočného sudcu Všeobecného súdu Európskej únie do 23. februára do 15.00 h. Dôvodom je skutočnosť, že Súdna rada do 8. februára nedostala žiadny návrh. Súdna rada o tom informovala na svojom webe.



Súčasný mandát uplynie 26 národným sudcom Všeobecného súdu EÚ 31. augusta 2022. Slovensko už druhé funkčné obdobie zastupuje Juraj Schwarcz, v rokoch 2004 až 2009 to bol Daniel Šváby.



Miesto dodatočného sudcu Všeobecného súdu EÚ sa snaží Slovensko obsadiť od septembra 2016. V posledných prípadoch oprávnené subjekty nepredložili do voľby žiadne návrhy. Predtým poradný výbor Rady EÚ neodporučil obsadenie pozície dodatočného sudcu Martinou Jánošíkovou. Neúspešnými kandidátmi boli v minulosti aj Michal Kučera, Mária Patakyová, Radoslav Procházka a Ivan Rumana.



Všeobecný súd EÚ je súčasťou Súdneho dvora EÚ. Funkčné obdobie sudcov je šesť rokov. Rovnako ako Súdny dvor EÚ, aj Všeobecný súd EÚ sídli v Luxemburgu.



Úlohou všeobecného súdu je poskytovať výklad právnych predpisov EÚ, aby sa zabezpečilo ich rovnaké uplatňovanie vo všetkých členských krajinách Únie. Rozhoduje tiež právne spory medzi vládami členských štátov a inštitúciami EÚ. Obrátiť sa naň môžu i jednotlivci, spoločnosti alebo organizácie.