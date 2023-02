Predĺžili výzvu z plánu obnovy na rozšírenie a obnovu siete hospicov

Bratislava 21. februára (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR predĺžilo výzvu z plánu obnovy na rozšírenie a obnovu siete kamenných hospicov. Záujemcovia sa do nej môžu zapojiť do polovice marca. Rezort o tom informoval na webe. Celkovo je v rámci výzvy alokovaných 12,6 milióna eur.



"Prostredníctvom novej výzvy na vybudovanie nových a rekonštrukciu existujúcich kamenných hospicov plánuje ministerstvo investovať do výstavby nových kamenných hospicov 6,8 milióna eur. Do obnovy už existujúcich hospicov ďalších 5,7 milióna eur," priblížil rezort.



Plán obnovy je súčasťou mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti v rámci celoeurópskeho dočasného nástroja Next Generation EU, ktorý predstavuje najväčší stimulačný balík v histórii Európskej únie. Cieľom je obnoviť Európu po pandémii.