Predĺžiť by mohli nárok na vdovský dôchodok po policajtovi či vojakovi

Bratislava 22. marca (TASR) - Vdova po policajtovi alebo vojakovi by mohla mať nárok na výplatu vdovského výsluhového dôchodku počas dvoch rokov od úmrtia manžela. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov z dielne Martina Čepčeka (nezaradený), ktorú poslanci v stredu posunuli do druhého čítania.



Obdobie vyplácania vdovského dôchodku by sa malo podľa návrhu predĺžiť z jedného na dva roky po úmrtí manžela. Po uplynutí tejto doby by mohla mať vdova nárok na výplatu vdovského výsluhového dôchodku aj v prípade, ak dovŕšila vek 57 rokov a vychovala jedno nezaopatrené dieťa.



Čepčekovi prešla do druhého čítania aj novela Civilného sporového poriadku. Navrhuje v nej, aby sa zakotvila lehota na vydanie uznesenia k náhrade trov konania, a to v trvaní 60 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia súdu prvej inštancie, ktorým bol nárok na náhradu trov konania účastníkovi priznaný.



Plénum zároveň odmietlo návrh novely zákona o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktorý predložil takisto Čepček. Žiadal v ňom zvýšiť informovanosť žien o aktuálnom vývoji ich tehotenstva pred vykonaním umelého prerušenia tehotenstva. Chcel, aby sa obrazový záznam zo sonografického vyšetrenia zaradil medzi informácie poskytované pri umelom prerušení tehotenstva. Novelou chcel tiež presadiť zákaz propagácie a reklamy potratov.