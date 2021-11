Predlžovanie vstupeniek, zrušenie príspevkov bude platiť i v roku 2022

Bratislava 24. novembra (TASR) - Platnosť vstupeniek na podujatia, ktoré sa z dôvodu protipandemických opatrení nebudú môcť v roku 2022 uskutočniť, budú môcť organizátori predĺžiť až do konca roka 2023. Alternatívou môže byť poukážka alebo vrátenie peňazí. Vyplýva to z legislatívnych zmien zákonov v pôsobnosti Ministerstva kultúry (MK) SR v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19. Tie v stredu poslanci Národnej rady (NR) SR schválili.



"Predmetným návrhom zákona sa majú vytvoriť podmienky na zmiernenie následkov prípadnej tretej vlny pandémie, ktorá môže opäť obmedziť možnosť konania verejných kultúrnych podujatí," pripomína rezort kultúry. Predĺžia sa tiež opatrenia, ktoré boli prijaté v súvislosti s predchádzajúcimi vlnami pandémie.



Na rok 2022 sa prijatím zmien predlžuje aj lehota, počas ktorej sa ruší povinné odovzdávanie príspevkov do umeleckých fondov, odvod však naďalej možno odvádzať dobrovoľne.



Novelizáciou sa zároveň ustanovuje oprávnenie usporiadateľa verejného kultúrneho podujatia odoprieť určitým osobám vstup na verejné kultúrne podujatie alebo účasť na verejnom kultúrnom podujatí. Môže ísť napríklad o osobu, ktorá nepreukáže svoju totožnosť, ak je vstupenka vystavená na konkrétne meno osoby, alebo osobe, ktorá nespĺňa podmienku veku určenú pre dané podujatie.