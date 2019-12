Predmet, ktorý na FMK UCM garantuje TASR, absolvovalo 25 študentov

Bratislava 19. decembra (TASR) - Študenti Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda (FMK UCM) v Trnave mohli v zimnom semestri navštevovať nový predmet - agentúrnu žurnalistiku. Garantovala ju Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR). V končiacom sa semestri absolvovalo tento predmet 25 študentov bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia. Predmet bude pokračovať aj v letnom semestri. Toto spojenie vzdelávania s praxou je výsledkom memoranda o spolupráci, ktoré FMK UCM podpísala s TASR v marci tohto roku.



"Naším cieľom bolo ponúknuť odborné skúsenosti manažmentu a redaktorov TASR pri výučbe. Chceme budovať a šíriť dôveru vo verejnoprávny produkt. Učíme študentov princípom agentúrneho spravodajstva, ktoré patrí k základom poctivej žurnalistiky. Dôvera vo fakty bez komentárov, práca so zdrojmi, vyváženosť a férovosť informácií sú dnes dôležitejšie ako kedykoľvek predtým," povedal generálny riaditeľ TASR Vladimír Puchala.



Spolupráca vyplýva z dlhodobého projektu agentúry "TASR do každej školy". Študenti masmediálnej komunikácie dostali možnosť oboznámiť sa s prácou TASR priamo v priestoroch agentúry. Podľa Puchalu si chce agentúra takto vychovávať mladých žurnalistov, či už pre samotnú agentúru alebo pre svoje koncové médiá. Záujem o spoluprácu je aj z ďalších univerzít.



"Spoluprácu fakulty s médiom verejnej služby pokladáme za hodnotnú a spoločensky užitočnú. Vítame zapojenie sa odborníkov z praxe do procesu výučby. Som vďačná vedeniu TASR, že si popri svojich povinnostiach, nájdu čas odovzdávať svoje skúsenosti ďalej. Chceme poskytovať našim študentom kontakt s reálnym prostredím médií," uviedla dekanka FMK UCM Ľudmila Čábyová. Zdôraznila, že aj fakulta dokáže ponúkať tvorivé kapacity a technológie pre pokrývanie udalostí v regióne.



Fakulta masmediálnej komunikácie je jednou z piatich fakúlt Univerzity sv. Cyrila a Metoda. Poskytuje komplexné vzdelanie v oblasti mediálnej komunikácie. Vychováva žurnalistov, mediálnych odborníkov, moderátorov, hovorcov, pracovníkov reklamných a PR agentúr či pedagógov.