< sekcia Slovensko
V piatok bude oblačné počasie, treba očakávať aj prehánky
Teploty vystúpia na 9 až 14 stupňov C.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 24. októbra (TASR) - Piatok: Oblačno, miestami zamračené, prehánky. Teploty 9 až 14 stupňov C.
Na západnom Slovensku prevažne oblačno, prehánky. Najnižšie ranné teploty 9 až 6 a najvyššie denné 11 až 14 stupňov C.
Na strednom Slovensku prevažne oblačno, prehánky. Najnižšie ranné teploty 8 až 3 a najvyššie denné 9 až 13 stupňov C.
Na východnom Slovensku prevažne oblačno, prehánky. Najnižšie ranné teploty 8 až 4 a najvyššie denné 9 až 13 stupňov C.
Vo výške 1000 m prevažne zamračené, občasný dážď. Najnižšia ranná teplota 6 a najvyššia denná 7 stupňov C.
Vo výške 1500 m prevažne zamračené, občasný dážď. Najnižšia ranná teplota 2 a najvyššia denná 4 stupne C.
Vo výške 2000 m prevažne zamračené, snehové prehánky. Najnižšia ranná teplota -1 a najvyššia denná 0 stupňov C.
Zdroj: meteo.sk
Počasie v regiónoch:
Na západnom Slovensku prevažne oblačno, prehánky. Najnižšie ranné teploty 9 až 6 a najvyššie denné 11 až 14 stupňov C.
Na strednom Slovensku prevažne oblačno, prehánky. Najnižšie ranné teploty 8 až 3 a najvyššie denné 9 až 13 stupňov C.
Na východnom Slovensku prevažne oblačno, prehánky. Najnižšie ranné teploty 8 až 4 a najvyššie denné 9 až 13 stupňov C.
Počasie na horách:
Vo výške 1000 m prevažne zamračené, občasný dážď. Najnižšia ranná teplota 6 a najvyššia denná 7 stupňov C.
Vo výške 1500 m prevažne zamračené, občasný dážď. Najnižšia ranná teplota 2 a najvyššia denná 4 stupne C.
Vo výške 2000 m prevažne zamračené, snehové prehánky. Najnižšia ranná teplota -1 a najvyššia denná 0 stupňov C.
Zdroj: meteo.sk