Piatok 24. október 2025Meniny má Kvetoslava
V piatok bude oblačné počasie, treba očakávať aj prehánky

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Roman Hanc

Teploty vystúpia na 9 až 14 stupňov C.

Autor TASR
Bratislava 24. októbra (TASR) - Piatok: Oblačno, miestami zamračené, prehánky. Teploty 9 až 14 stupňov C.

Počasie v regiónoch:


Na západnom Slovensku prevažne oblačno, prehánky. Najnižšie ranné teploty 9 až 6 a najvyššie denné 11 až 14 stupňov C.

Na strednom Slovensku prevažne oblačno, prehánky. Najnižšie ranné teploty 8 až 3 a najvyššie denné 9 až 13 stupňov C.

Na východnom Slovensku prevažne oblačno, prehánky. Najnižšie ranné teploty 8 až 4 a najvyššie denné 9 až 13 stupňov C.



Počasie na horách:


Vo výške 1000 m prevažne zamračené, občasný dážď. Najnižšia ranná teplota 6 a najvyššia denná 7 stupňov C.

Vo výške 1500 m prevažne zamračené, občasný dážď. Najnižšia ranná teplota 2 a najvyššia denná 4 stupne C.

Vo výške 2000 m prevažne zamračené, snehové prehánky. Najnižšia ranná teplota -1 a najvyššia denná 0 stupňov C.















Zdroj: meteo.sk
