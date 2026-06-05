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Koniec pracovného týždňa bude zamračený. Môže aj pršať

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Najvyššia denná teplota vystúpi na 23 až 28, v Žilinskom kraji a na krajnom západe okolo 21 stupňov C.

Autor TASR
Bratislava 5. júna (TASR) - V piatok oblačno až zamračené. V Žilinskom a v Trenčianskom kraji miestami, inde len ojedinele prehánky alebo dážď. K večeru na západe čiastočné zmenšovanie oblačnosti.

Najvyššia denná teplota 23 až 28, v Žilinskom kraji a na krajnom západe okolo 21 stupňov C.

Južný, na juhozápade postupne severozápadný vietor 3 až 8, na juhozápade prechodne okolo 10 a tam v nárazoch okolo 16 m/s ( 10 až 30, 35, 60 km/h). K večeru vietor na väčšine územia postupne zoslabne.

Predpokladané množstvo zrážok: V noci do troch a cez deň do 10 milimetrov.

Teplota na horách:

Vo výške 600 - 1000 m 21 až 17 stupňov C.

Vo výške 1000 - 1500 m 17 až 12 stupňov C.

Vo výške 1500 - 2500 m 13 až 6 stupňov Celzia.
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