< sekcia Slovensko
Koniec pracovného týždňa bude zamračený. Môže aj pršať
Najvyššia denná teplota vystúpi na 23 až 28, v Žilinskom kraji a na krajnom západe okolo 21 stupňov C.
Autor TASR
Bratislava 5. júna (TASR) - V piatok oblačno až zamračené. V Žilinskom a v Trenčianskom kraji miestami, inde len ojedinele prehánky alebo dážď. K večeru na západe čiastočné zmenšovanie oblačnosti.
Najvyššia denná teplota 23 až 28, v Žilinskom kraji a na krajnom západe okolo 21 stupňov C.
Južný, na juhozápade postupne severozápadný vietor 3 až 8, na juhozápade prechodne okolo 10 a tam v nárazoch okolo 16 m/s ( 10 až 30, 35, 60 km/h). K večeru vietor na väčšine územia postupne zoslabne.
Predpokladané množstvo zrážok: V noci do troch a cez deň do 10 milimetrov.
Najvyššia denná teplota 23 až 28, v Žilinskom kraji a na krajnom západe okolo 21 stupňov C.
Južný, na juhozápade postupne severozápadný vietor 3 až 8, na juhozápade prechodne okolo 10 a tam v nárazoch okolo 16 m/s ( 10 až 30, 35, 60 km/h). K večeru vietor na väčšine územia postupne zoslabne.
Predpokladané množstvo zrážok: V noci do troch a cez deň do 10 milimetrov.
Teplota na horách:
Vo výške 600 - 1000 m 21 až 17 stupňov C.
Vo výške 1000 - 1500 m 17 až 12 stupňov C.
Vo výške 1500 - 2500 m 13 až 6 stupňov Celzia.
Vo výške 600 - 1000 m 21 až 17 stupňov C.
Vo výške 1000 - 1500 m 17 až 12 stupňov C.
Vo výške 1500 - 2500 m 13 až 6 stupňov Celzia.